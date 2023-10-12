▲ 【新世界系】新世界獨立財務顧問：出售新創建交易公平作價合理 籲小股東投票贊成

鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬以每股9.15元全購新創建 （00659） ，持有新創建逾60%的新世界發展 （0017） 發報通函，新世界獨立財務顧問新百利融資認為，出售新創建股份對新世界獨立股東屬公平合理，並符合新世界及股東的整體利益，建議獨立股東於股東特別大會上投票贊成議案。

出售新創建 可精簡業務組合

新百利指，新創建是新世界業績的顯著貢獻者，2023財年為新世界綜合溢利帶來65.3%貢獻，而2021至2022財年，新世界自新創建收取的股息，佔新世界派付股息約25%至28%。於2023財年，新世界將股息削減至0.76元以改善財務靈活性，令新創建的股息貢獻更升至新世界派付股息的76%。

不過，新創建屬成熟資產，與新世界主要業務並無很大協同效益，出售新創建持股後，新世界業務組合將進一步精簡，並可讓其專注於較高收益項目如K11組合及旗艦住宅項目等。

截至今年6月底備考淨負債比率降至45%

新百利融資又指，自2023財年利率攀升以來，新世界的利息負擔增加34億元，令新世界現金及銀行結餘於2021至2023財年期間減少了74億元，因此出售新創建持股為新世界提供機遇，將其於新創建的投資套現、減低負債及派付有條件特別股息，而出售事項所得218億元，相當於2023財年自新創建收取的股息總額約15倍。

待出售事項完成後及派付有條件特別股息前，預期新世界的債務淨額將會減少，截至今年6月底備考淨負債比率將由約49%降至約45%。出售事項完成及派付約40億元的有條件特別股息後，現金及現金等價物將增加178億元。

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