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【新股IPO】十月稻田9676首日掛牌升近23% 收市報18.84元 一手帳面賺1044元

股樓投資 17:33 2023/10/12

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內地領先且快速增長的廚房主食食品企業十月稻田(09676)首日掛牌，開市較招股價15.36元升8.1%，報16.6元，最多曾升約30%，最高曾見19.94元，收市報18.84元，升22.7%；全日成交191萬股，涉資3,389萬元；以每手300股計，一手帳面賺1044元。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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十月稻田致力為客戶提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品，是次來港上市共發售5,340.75萬股H股，並已引入新民天時為基石投資者，認購663.24萬股H股。今次招股的公開發售部份獲得0.31倍超購，人人有份，並以招股價上限15.8元定價，其招股價範圍介乎13至15.8元。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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集資所得，主要用於增強與供應商合作和加強公司採購能力；用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為公司業務擴張相關生產活動提供資金；用於加深渠道覆蓋並構建銷售生態體系，以及提升品牌勢能等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及中信建投國際。

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記者:張以正

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