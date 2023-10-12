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【林建岳旗下】麗新系盈警　麗展料全年虧損最多30.5億、擴大55%

股市 21:26 2023/10/12

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林建岳旗下麗新發展 （00488） 及麗新製衣國際 （00191） 發盈警。麗新發展公告顯示，截至今年7月31日止年度之公司擁有人應佔綜合虧損預期介乎29億元至30.5億元之間，按年擴大47%至55%。

麗新發展指，虧損增加主要原因包括：佔大部份來自麗豐控股 （01125） （本公司擁有55.08%權益之附屬公司）之物業銷售減少；部份發展中物業及已落成待售物業撇減；融資成本增加；及集團擁有之投資物業公平值減少。

麗新製衣國際公告顯示，截至今年7月31日止年度之公司擁有人應佔綜合虧損將介乎16.2億元至17億元，按年擴大介乎35%至42%。虧損增加之主要原因包括：佔大部份來自麗豐控股之物業銷售減少；若干發展中物業及已落成待售物業撇減；融資成本增加；及集團擁有之投資物業公平值減少。

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編輯：胡學能

港股 林建岳 盈警 麗豐控股（01125） 麗新發展（00488） 麗豐 麗新
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