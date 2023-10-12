廿四孝父母資助子女FULL PAY入市　冠峰園兩房425萬低市價成交

祥益地產執行董事盤嘉茵表示，日前屯門冠峰園錄得一宗區內首置客的買賣成交個案。由廿四孝父母資助子女FULL PAY入市。

盤氏稱，上述所錄成交單位為4座低層F室，實用面積580平方呎，兩房一廳。日前獲區內首置客垂青。該買家父母有感近期樓價下調，因此積極睇樓協助其子女上車，鍾情單位實用寬敞，可以靈活擺放傢俬，加上業主增加議幅，累減高達63萬元，上述買家遂便決定「即睇即買」並且獲父母資助，以425萬元並一筆過付款購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為7,328元，屬低市價成交。

據悉，原業主於1999年以約140萬元購入，是次轉手帳面獲利約285萬元，單位升約2倍易手。

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