▲ 【投行動向】摩通在中環海濱辦企業競跑賽 逾2200名員工參與

摩根大通（美：JPM）今舉辦企業競跑賽—香港員工活動日，逾2200名員工參與。摩根大通香港指，冀透過活動提倡團隊合作及健康生活，並為支持社區出一份力。包括摩通香港員工、社區合作夥伴及媒體代表等，沿中環海濱2.5公里賽道奔跑、慢跑或競走，明年舉行的賽事將延長至5.6公里。

摩根大通香港行政總裁彭思佳（Harshika Patel）表示，透過今天活動展示團隊精神和正能量，深感榮幸能於香港投資及發展，期待在明年，摩通在香港慶祝成立百年之際，邀請客戶、社區合作夥伴和朋友們一同參與更盛大慶祝活動。

活動後，摩通香港將代表所有參賽者向「愛．傳遞」捐贈善款，支持該慈善機構幫助自閉症人士發揮所長，融入社會。

摩通企業競跑賽每年在全球15個地方舉辦，旨在推廣健康工作文化，提倡健康競技、團隊合作及職場友誼。2024摩根大通企業競跑賽香港站將在明年下半年舉行，開放給企業客戶及社區合作夥伴參與。

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編輯：胡學能