【多相】旺角ONE SOHO現樓示位陪你睇　更新價單推首年免息免供一按

由信和置業 (00083)、莊士機構 (00367) 及市建局合作發展的旺角山東街的現樓新盤ONE SOHO，今更新部份價單，增加新的付款計劃，適用於指定單位。該計劃為買家提供最高達樓價八成的一按貸款，首年免息免供，從第二年才開始正式還款。發展商指，針對高才等買家的置業需求推出新付款計劃，讓買家可更靈活調配資金。

買家若採用上述首年免息免供的付款計劃，可享17.5%折扣，而指定單位可獲額外1.5%至8.5%折扣，即最高折扣達19%至26%，單位折實價620.1萬至715.1萬元，折實呎價20,006至25,092元。

信置執行董事田兆源表示，該盤已於8月起交樓，累計租出60伙，平均呎租約60元，最高呎租為67元；全盤累沽191伙，當中逾180伙已收樓，套現逾13億元。

為配合銷售，發展商新開放3個現樓示位。

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其中附裝修的示範單位為28樓A1單位，實用面積285平方呎，採一房連開放式廚房間隔。客飯廳間隔方正，選用漸變藍黃色的特色玻璃牆，提升室內層次感。單位露台與客廳闊度相等，單位層與層之間的高度3.405米，高樓底設計增添空間感。睡房預留衣櫃位置，設有訂製開放式衣櫥，令衣櫃下身位置更可擺放一張梳妝檯。

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