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IEA下調2024年石油需求增長預期 反映對全球經濟擔憂

環球政經 17:45 2023/10/12

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國際能源署（IEA）修訂了其石油需求預測，反映了對全球經濟和提高能源效率措施的擔憂。

IEA在其最新報告中預測，2024年的石油需求將增加每日88萬桶，低於之前預計的每日100萬桶。這一調整歸因於更廣泛的經濟不確定性，以及電動車和其他節能技術的加速應用。

不過，該機構將2023年的需求預測上調至每日230萬桶，高於之前預計的每日220萬桶，凸顯了當前的石油需求。

報告還指出，石油輸出國及盟國（OPEC+）自2022年以來一直在限制石油供應，以支撐油價。

雖然地緣政治緊張局勢和經濟逆風最近造成了油價波動，但IEA仍保持警惕，並準備採取行動確保充足的石油供應。

此外，報告還指出，盡管預期俄羅斯能源出口會因西方制裁而減少，但俄羅斯9月份的原油出口量實際上有所上升，這表明在地緣政治衝突和全球能源動態中減少俄羅斯出口所面臨的挑戰。

 

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撰文 : 林斯凱

石油 石油輸出國組織 經濟 地緣政治

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