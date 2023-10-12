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傳OpenAI計劃重大更新 以降成本吸引開發者

環球政經 18:45 2023/10/12

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據《路透》引述消息人士報道，OpenAI正計劃對開發人員進行重大更新，以簡化利用其AI模型構建軟件應用程式的流程。

這些更新包括在開發者工具中增加記憶體儲存功能，有可能將成本降低20倍。

該公司還打算引入視覺功能，使開發人員能夠建立能夠分析和描述圖像的應用程式，應用領域包括娛樂和醫療。

這些舉措反映了OpenAI的目標，即從一個以消費者為中心的感知平台轉型為一個重要的開發者平台，這與行政總裁Sam Altman的願景不謀而合。

OpenAI的最新功能預計將在11月舉行的首次開發者大會上發布。這些更新旨在鼓勵公司利用OpenAI的技術創建AI驅動的聊天機器人和自主代理，減少人工干預的需求。

該公司預計收入將大幅增長，並將使自己成為其他公司不可或缺的戰略重點。

不過，OpenAI在這方面也面臨挑戰，因為它既要吸引和留住開發人員，又要在AI領域與競爭對手區分開。

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撰文 : 林斯凱

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