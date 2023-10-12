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【內房危機】雅居樂擬沽兩住宅項目權益套4.3億人幣　再斥7.9億人幣增持3項目

股市 19:23 2023/10/12

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【內房危機】雅居樂擬沽兩住宅項目權益套4.3億人幣　再斥7.9億人幣增持3項目

內房雅居樂 （03383） 宣布，擬出售兩地產項目股權，但同時將收購3地產項目股份，雅居樂認為，退出部分項目可增強公司流動資金，而新收購則有助其定價、住宅單位的定位及品牌等，強調交易可精簡其現有業務結構及營運，以及妥善調配其資源。

雅居樂計劃出售常州市天寧區風華路住宅項目5成、常州市武進區陽湖西路住宅項目49%，代價分別為3.60億及6614.48萬元（人民幣，下同），共約4.3億元。同時雅居樂計劃增持江陰市人民西路住宅項目50%、啟東市科創路住宅項目50%、以及常州市新北區華山路住宅項目33%，代價分別為5.07億、1.05億及1.75億元，共約7.9億，日後3項目均為雅居樂間接全資持有。

雅居樂預計，退出風華路住宅項目及陽湖西路住宅項目後，將分別錄得4088.07萬及967.77萬元虧損。

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編輯：李哲毅

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