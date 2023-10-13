【產研合作】中試中心助提前測試市場反應　廠商會昐促進產研合作

香港中華廠商聯合會位於火炭工業區的「CMA+中試轉化中心」（PMC）昨日揭幕。CMA檢定中心主席駱百強表示，中試中心可助企業將科研成果落地，在大批量生產前先行測試品質及市場需求，從而減低風險和提升經濟效益。廠商會會長史立德則表示，透過實驗性生產可幫助研發團隊驗證和完善技術，為技術商品化、產業化創造條件。

【產研合作】廠商會中試中心揭幕 助科研落地加快商品化步伐

PMC設有一流的基礎及高端設施，能從廠房布局、生產、物流、數碼化、智能化，以至工業物聯網等多方面，支援企業設計和建立智能生產線，實現高增值生產，並提升香港轉化科研成果和先進製造的能力。駱百強指，PMC最高可同時容納10間公司進駐，目前已有6間本地企業，他期望3年內可服務到100間企業。

廠商會會長史立德則表示致力推動創新科技和「新型工業化」，「中試」可助香港融入國家的創新體系，提升香港在國際科研價值鏈上的地位，解決科研商品化成功率低、經濟效益不足的問題在技術、生產和營銷等方面做好準備，為技術商品化、產業化創造條件。

PMC助接觸潛在客戶先行獲知需求及意見

其中一家已進駐的公司是信山實業（RHT），公司董事詹嘉惠表示他們自03年已經開發空氣淨化設備，至今已獲包括香港機場、港鐵等公司採用，最近則針對特定工業難以使用中央空氣淨化設備，設計出全新的個人用空氣淨化裝置。她指雖然一直有推出商品，但個人用裝置是新挑戰，一方面需要有測試場所，亦需要得到試用裝置的企業的意見和回饋，因此進駐CMA+中試轉化中心先試行生產和測試。

她指出，坊間9成以上空氣淨化設備使用活性碳來淨化，但活性碳的使用周期短，很快就需要更換濾芯，長遠不只成本高昂，也相當不環保。加上今天企業日益重視 ESG，但一些廠房工作環境的空氣質素差，會影響員工健康，最終影響企業的聲譽。而她們開發的NCCO技術就更環保和低成本，透過CMA+中試轉化中心能善用廠商會的會員網絡，接觸到願意試用的企業並獲取意見回饋，有助他們在正式推出前改進產品。

▲ 信山實業（RHT）董事詹嘉惠表示，借助廠商會的會員網絡，接觸到願意試用的企業並獲取意見回饋，有助他們在正式推出前改進產品。

質檢中心驗證技術安全並提供支援

另一家進駐公司是GRPan綠惜廚，創辦人丘振輝表示公司提倡維修和翻新廚具，透過為易潔鑊、電飯煲重新噴上易潔塗層，從而延長廚具的生命周期，減少浪費。「現在這些廚具的價格便宜，很多人用壞了就換一個新的。但如果能翻新的話，就不用因為易壞而不斷換新的，反而可買更高更高質素的廚具，既提高了品質，也更加環保。」他說。

丘振輝指這種技術和概念已在外國證明有效，透過進駐PMC不只獲得工作空間，也能善用保檢中心的保質驗證服務，並透過廠商會會員網絡接觸有興趣的潛在客戶：「PMC能協助我們在重新噴上易潔塗層後，測試廚具是否符合食品安全。同時廠商會旗下的食肆和酒店等會員，也對我們的服務感到興趣。因為飲食業使用大量廚具，能維修翻新不只有助降低成本，也能減少浪費，亦有助他們提升 ESG 的水平。」

▲ GRPan綠惜廚創辦人丘振輝（右）表示，PMC能協助在重新噴上塗層後測試廚具是否符合食品安全。

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本報記者：李智賢

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