【清酒新世界@iM網欄】草庵 鍋島 三

晚餐的下半部份後面分別有鍋島 純米大吟釀 山田穗、鍋島 赤磐雄町米 特別純米酒 Classic、 鍋島 特別本釀造、最後甜品配上鍋島 雫取 純米大吟釀。鍋島 純米大吟釀 山田穗可能大家都不太熟悉，在香港通常也只能在某一些餐廳才能看到，當然Sake Moment能滿足你的願望。

鍋島 純米大吟釀 山田穗的原材料是山田穂，山田穂是被稱為清酒米之王的山田錦的母親。味道與山田錦相似，具有柔和的口感和令人愉悅的口感。光滑，優雅，醇厚的味道充滿了清酒米的魅力。山田穂的酸度美麗而強烈，其味道與清澈美麗的山田錦略有不同。酸味過後，還可以感受到甜味和鮮味。味道讓人想起略濃的白葡萄酒。它既有日本梨、蘋果乾、糖果等懷舊元素，也有獨特的吟釀香氣。口感略緊實，甜味柔滑，味道溫和而悠長。這是一款餘韻順滑、沒有任何壓倒性成分的清酒。山田穗以山田錦的母種而聞名，但其起源尚不清楚。這種清酒米的產量極少，而且非常昂貴。它的味道柔軟醇厚，就像它的母親一樣，與芳香的烤日本料理很相配。配搭煙燻的和炭烤的雪蟹及烤竹筍也很好吃，能減少油膩感。

至於鍋島 赤磐雄町米 特別純米酒 Classic和鍋島 特別本釀造以人肌燗奉上，果然燗酒才是王道！濃濃的米香十分暖胃，尤其是當接觸到非常油膩的菜式，就比如和牛，亦是不錯的配搭啊！最後甜品就配上了鍋島 雫取 純米大吟釀，鍋島最高品質的純米大吟釀就是雫取 純米大吟釀，現在採用了吉川産山田錦來釀造，是一種在無壓力的情況下進行壓榨收集的酒液，這需要花費大量的時間和精力慢慢袋吊滴下取得，在酒造熟成至平衡後發貨的清酒。你可以感受到雫酒特有的清澈味道，以及因熟成而進一步的醇香。

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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