【以巴戰爭】Lush門市貼反以色列標語 網民揚言抵制品牌

以巴戰爭爆發後，英國護膚品牌Lush門市有店員張貼反以色列標語，於網上引起大量討論。大量支持以色列的網民表達不滿，並揚言要抵制Lush。

【以巴戰爭】以色列警告加沙續斷水電糧 直至人質獲釋 【下一頁】

Lush於全球52個國家及地區開設951家分店，而涉事分店位於愛爾蘭都柏林（Dublin）。該店大門旁的櫥窗顯眼位置，貼上一張白底黑字、印有「杯葛以色列」（Boycott Israel）字句的海報。

▼ 點擊圖片放大 +2

網民@benonwine於社交平台X（前稱Twitter）發布照片，形容此事令人嘔心。她更標註Lush的帳戶，要求該公司解釋。

有網民留言指諷刺的是，Lush標榜自己為過於友善的護膚品公司，實在令人難以置信，堅持要杯葛Lush。

不過也有支持巴勒斯坦的網民留言，力撐Lush的做法沒有問題。

【以巴戰爭】哈佛生撤回撐巴聯署 大企業曾揚言拒聘 【下一頁】

英媒引述Lush發言人的回應指，標語僅為個別事件。Lush強調公司十分多元化，擁有來自不同種族、信奉不同宗教的員工，他們的觀點和意見或不一。

但Lush強烈譴責一切暴力和不公現象，該公司願望是所有以色列和巴勒斯坦人民和平與安全，也支持維護國際法和各國民眾的人權。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲