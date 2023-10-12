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【手機設備股】丘鈦科技9月手機攝像頭模組銷量跌11.3%　中高端佔比提升

股市 18:33 2023/10/12

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【手機設備股】丘鈦科技9月手機攝像頭模組銷量跌11.3%　中高端佔比提升

丘鈦科技 （01478） 公布9月份主營產品銷售數量，手機攝像頭模組銷量為3054.3萬件，按年跌11.3%，按月則跌2.5%，當中3,200萬像素以下攝像頭模組約1912萬件，按年跌24.2%，按月則升4.1%，而3,200萬像素及以上攝像頭模組1142.3萬件，按年增24.2%，按月跌11.9%。

丘鈦科技9月份攝像頭模組銷售數量合計3133.2萬件，按年跌11.8%，按月跌2，8%。丘鈦科技解釋，攝像頭模組產品銷售數量按月減少，主要是由於客戶項目週期因素；按年減少主要是由於集團在攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品，減少低端產品的承攬與出貨。

丘鈦科技9月份指紋識別模組銷量為994.3萬件，按年跌16.1%，按月跌2.2%，其中電容式指紋識別模組銷量277.7萬件，按年跌64.4%，按月跌5.0%，而屏下指紋識別模組銷量錄716.6萬件，按年增76.1%，按月跌1.1%。

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編輯：李哲毅

港股 丘鈦科技（01478）
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