【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】芝加哥馬拉松Kelvin Kiptum震驚全球 全馬比賽SUB2紀錄勢將上演

38歲的肯雅 Eliud Kipchoge 五度奪得柏林馬冠軍，並在2018年創下2:01:39全馬世界紀錄，再在2022年柏林馬將世績進一步推前至2:01:09，很厲害對吧？

同樣來自肯雅的Kelvin Kiptum在剛剛星期日 (10月8日) 的芝加哥馬拉松，以2:00:35衝線，較Eliud Kipchoge的世界紀錄快34秒，成為首位在2小時1分之內完成馬拉松賽事的跑手，似乎在不久的將來，我們可以親眼見證運動員以sub2完成馬拉松賽事。

▲ 今屆芝加哥馬拉松共有逾47,000跑手參加。（圖片來源：Bank of America Chicago Marathon facebook專頁）

▲ Kelvin Kiptum 在芝加哥馬拉松創下2:00:35的世界紀錄。（圖片來源：World Athletics facebook專頁）

事實上Eliud Kipchoge在2019年曾以1小時59分40秒跑畢馬拉松距離，但由於該次不是公開比賽，加上沿途有其專用配速員及有專人隨時遞上飲料，不符合世界田徑聯會(IAAF)的指引，所以沒有列入世界紀錄。

▲ 2019年Eliud Kipchoge跑出1:59:40已震驚世人，但成績未獲承認為世界紀錄。（圖片來源：World Athletics facebook專頁）

Kelvin Kiptum在去年12月華倫西亞馬拉松時已一鳴驚人，以2:01:53跑下其初馬，除創出場地紀錄，亦成為歷史上第三人在2小時2分內完成全馬比賽。Kelvin接著在今年4月倫敦馬拉松跑出2:01:25的場地最快時間，逐步迫近世界紀錄，並在今次芝馬輕鬆做出公開比賽全馬最快時間。

▲ Kelvin Kiptum衝線一刻。（圖片來源：Bank of America Chicago Marathon facebook專頁）

在今次芝馬，Kelvin在5公里左右已和其配速員及同樣來自肯雅的Daniel Mateiko率先彈出，到半程以1小時48秒完成，雖然不及Eliud Kipchoge在2022年柏林馬半程的59分51秒，但Kelvin今次破世績的關鍵在於下半程較上半程更快。到30公里時，更只有他與Daniel繼續領放，後者跑到35公里後，亦沒有繼續完成賽事。

▲ Kelvin Kiptum芝馬的分段時間，明顯看到他比賽愈後跑得愈快，35公里至40公里一段更只用了14分1秒。（不要看錯最右一行是四分披，這裡單位是分鐘 /英里，即每1.6公里的所需時間，這段即平均每公里約2分48.2秒）（圖片來源：芝加哥馬拉松手機app截圖）

Kelvin賽後接受傳媒訪問表示，雖然未有破全馬世界紀錄的心理準備，但早已相信自己總有一天可以，結果就在芝馬這天。"I feel so happy. A world record was not in my mind today. I saw the time in front of me. I felt good inside of me, maybe a little adrenaline. I said let me try - maybe I can run under 2:00"

兩個月後24歲的Kelvin，在參加全馬賽事之前主攻半馬比賽，時間亦十分不俗，在2019-2021年的賽事都能跑出58-59分的時間。

女子方面，今年倫敦馬才跑下初馬、30歲的荷蘭代表Sifan Hassan在30公里後發力，逐步抛離兩屆芝馬冠軍Ruth Chepngetich，以2小時13分44秒完成賽事，雖然未能打破埃塞俄比亞 Tigst Assefa早前在柏林馬創出的世界紀錄，但已是歷來第二快的女子馬拉松時間。

八月世錦賽Sifan在10,000米賽事終點前跌倒失去金牌成為全球焦點，無阻今次比賽發揮絕佳表現。Sifan 指最後五公里感到辛苦，但對贏出第二個全馬賽事表示感恩及高興。"Just so grateful. I'm so happy! But the last 5k I was telling myself never again."

▲ Sifan Hassan 跑出2:13:44的第二快女子全馬時間。（圖片來源：Sifan Hassan IG專頁）

這一兩年馬拉松新星陸續冒起，男女子馬拉松世界紀錄接連被破，可以預期未來比賽將會愈來愈激烈、愈來愈好看。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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