【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】芝加哥馬拉松Kelvin Kiptum震驚全球 全馬比賽SUB2紀錄勢將上演

38歲的肯雅 Eliud Kipchoge 五度奪得柏林馬冠軍,並在2018年創下2:01:39全馬世界紀錄,再在2022年柏林馬將世績進一步推前至2:01:09,很厲害對吧?

同樣來自肯雅的Kelvin Kiptum在剛剛星期日 (10月8日) 的芝加哥馬拉松,以2:00:35衝線,較Eliud Kipchoge的世界紀錄快34秒,成為首位在2小時1分之內完成馬拉松賽事的跑手,似乎在不久的將來,我們可以親眼見證運動員以sub2完成馬拉松賽事。

▲ 今屆芝加哥馬拉松共有逾47,000跑手參加。(圖片來源:Bank of America Chicago Marathon facebook專頁)

▲ Kelvin Kiptum 在芝加哥馬拉松創下2:00:35的世界紀錄。(圖片來源:World Athletics facebook專頁)

事實上Eliud Kipchoge在2019年曾以1小時59分40秒跑畢馬拉松距離,但由於該次不是公開比賽,加上沿途有其專用配速員及有專人隨時遞上飲料,不符合世界田徑聯會(IAAF)的指引,所以沒有列入世界紀錄。

▲ 2019年Eliud Kipchoge跑出1:59:40已震驚世人,但成績未獲承認為世界紀錄。(圖片來源:World Athletics facebook專頁)

Kelvin Kiptum在去年12月華倫西亞馬拉松時已一鳴驚人,以2:01:53跑下其初馬,除創出場地紀錄,亦成為歷史上第三人在2小時2分內完成全馬比賽。Kelvin接著在今年4月倫敦馬拉松跑出2:01:25的場地最快時間,逐步迫近世界紀錄,並在今次芝馬輕鬆做出公開比賽全馬最快時間。

▲ Kelvin Kiptum衝線一刻。(圖片來源:Bank of America Chicago Marathon facebook專頁)

在今次芝馬,Kelvin在5公里左右已和其配速員及同樣來自肯雅的Daniel Mateiko率先彈出,到半程以1小時48秒完成,雖然不及Eliud Kipchoge在2022年柏林馬半程的59分51秒,但Kelvin今次破世績的關鍵在於下半程較上半程更快。到30公里時,更只有他與Daniel繼續領放,後者跑到35公里後,亦沒有繼續完成賽事。

▲ Kelvin Kiptum芝馬的分段時間,明顯看到他比賽愈後跑得愈快,35公里至40公里一段更只用了14分1秒。(不要看錯最右一行是四分披,這裡單位是分鐘 /英里,即每1.6公里的所需時間,這段即平均每公里約2分48.2秒)(圖片來源:芝加哥馬拉松手機app截圖)

Kelvin賽後接受傳媒訪問表示,雖然未有破全馬世界紀錄的心理準備,但早已相信自己總有一天可以,結果就在芝馬這天。"I feel so happy. A world record was not in my mind today. I saw the time in front of me. I felt good inside of me, maybe a little adrenaline. I said let me try - maybe I can run under 2:00"

兩個月後24歲的Kelvin,在參加全馬賽事之前主攻半馬比賽,時間亦十分不俗,在2019-2021年的賽事都能跑出58-59分的時間。

女子方面,今年倫敦馬才跑下初馬、30歲的荷蘭代表Sifan Hassan在30公里後發力,逐步抛離兩屆芝馬冠軍Ruth Chepngetich,以2小時13分44秒完成賽事,雖然未能打破埃塞俄比亞 Tigst Assefa早前在柏林馬創出的世界紀錄,但已是歷來第二快的女子馬拉松時間。

八月世錦賽Sifan在10,000米賽事終點前跌倒失去金牌成為全球焦點,無阻今次比賽發揮絕佳表現。Sifan 指最後五公里感到辛苦,但對贏出第二個全馬賽事表示感恩及高興。"Just so grateful. I'm so happy! But the last 5k I was telling myself never again."

▲ Sifan Hassan 跑出2:13:44的第二快女子全馬時間。(圖片來源:Sifan Hassan IG專頁)

這一兩年馬拉松新星陸續冒起,男女子馬拉松世界紀錄接連被破,可以預期未來比賽將會愈來愈激烈、愈來愈好看。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊?@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!