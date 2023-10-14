【人物專訪】專訪譚仔CEO劉達民 如何帶領港式口味走出國際

香港盛產美食，其中「梗有一間在附近」的「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」，是港人最喜愛的美食品牌之一。不少移居或長居外地的港人，對於這份「譚仔味」難以忘懷。最近兩個「譚仔」品牌同步推出新下午茶餐，餐牌上創新的食品配搭，也成為市民討論的熱話。

2021年10月帶領譚仔國際（02217）上市的主席、執行董事兼行政總裁劉達民，接受本刊專訪時，坦言現時「譚仔」及「譚仔三哥」店舖已遍布各區，將會放慢於本港的發展速度，集團未來主力走向國際，期望將香港獨有的「譚仔味道」推向世界各處。這次訪問，他也向大家分享如何留住「譚仔姐姐」這項集團最重要資產，也揭露為何集團能夠豪請不少知名歌手藝人，甚至國際級明星來為譚仔宣傳的秘技。

香港作為「美食天堂」，盛產不同種類的美食，其中港產美食中，米綫必佔一重要席位。其中連鎖米綫品牌「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，兩大品牌分別於香港開業已有27年及15年，早已街知巷聞。及至2017年，日本著名烏冬面連鎖品牌丸龜制面的母公司東利多控股一口氣以10億元及11億元，先後收購「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」全數股權。

以上兩大米綫品牌落入日企東利多囊中後，業務更擴展至深圳及新加坡。及至2021年10月，集團更搖身一變成上市企業譚仔國際，當時「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」於香港已各有72間餐廳，連同內地及海外餐廳，分店數目達148間。帶領譚仔國際步向上市之路，並走向國際市場的，就是公司主席、執行董事兼行政總裁劉達民。

於餐飲業打拼逾32年的劉達民，其任職過的餐飲企業涉及不同層面：初出茅廬時，他於五星級酒店半島酒店工作，負責管理餐廳的日常營運；其後轉戰餐飲集團Select Service Partner Asia擔任董事總經理，也曾於大家樂（00341）擔任董事總經理，於餐飲管理行業擁豐富經驗。及至2018年，劉達民加入譚仔國際，成為公司掌舵人。過去多年，他除帶領集團上市外，更於疫情期間企穩陣腳，生意持續增長，現時集團已成香港最大的快速休閒連鎖餐廳集團之一，在香港位列亞洲粉麵專門店營運商第一位（根據市場調查公司《歐睿》按2020年收益及餐廳數目計算）。

【網上熱議】30歲中找2萬中人工合理嗎？最新定律：收入是你年齡的1倍？

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2020年爆發的新冠肺炎疫情，本港餐飲業大受打擊，但變身日資品牌的「譚仔」及「譚仔三哥」似乎「免疫」，每當食飯時間都會見到譚仔和譚仔三哥門外大排長龍；據譚仔國際2021年的招股文件，公司旗下的「譚仔」及「譚仔三哥」於2020年共賣出2,237萬碗米綫，即平均每日賣出逾8萬碗米綫，可見其受歡迎程度。

自今年初以來社會逐步復常，但由於大批市民外遊，零售市道淡靜，餐飲業生意也受打擊。惟在劉達民的領導下，譚仔國際生意卻有大躍進，截至今年6月30日止首季，期內集團收入錄得6.9億元，較去年同期增長15.5%。雖然除稅後溢利按年跌2.9%至3,400萬元，但若撇除去年同期一次性3,200萬元政府補助後，今年首季度的盈利實質上升超過10倍，表現十分理想。

據譚仔國際網站的數據，截至今年7月底，「譚仔」及「譚仔三哥」於香港、內地及海外已設有216間分店，較2021年上市時分店數目148間，於逾兩年間增加近68間，增幅達46%，發展速度十分迅速。現時本港「譚仔」及「譚仔三哥」的分店數目達182間。劉達民接受本刊專訪，坦言譚仔國際未來於本港的開店策略，將會較「忍手」。「現在每個地區都見到『譚仔』、『譚仔三哥』，我們仍然見到有些（開店）空間，但空間相對比以前少了一點，所以開店速度會慢一點；未來集團將主要在境外發展，包括於內地、新加坡或者日本。」

以上內容節錄自828期《iMoney Focus》封面故事，全文：請按此

【玩樂好去處】全港最大3萬呎室內歷險攀爬樂園門票買一送一 2大2小去玩低至每位$95 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【著數優惠】麥當勞App下周優惠出爐 $26 醒晨超值選配熱Latte + 限時自選優惠券，詳見【下一頁】

按圖看優惠詳情：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【理財你要知】騙案無處不在 理財專家李兆波：小心影響你的退休!，詳見【下一頁】

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮