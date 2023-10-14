【理財投資】日本理財達人公開勤記帳還是存不了錢的真相 !

每到年底，不少人都會精心挑選一本可愛的的記帳本，然後給自己一個目標，「今年一定要記帳！」然後儲下一筆錢，但很多人都會在三個月後放棄，日本一位理財達人齊藤真宮也是這樣，但這位達人記帳七年，最後發現自己即使很努力去記下所有支出，但最後心理卻浮現出一個疑問：「然後呢？」她雖然每天都努力記帳，卻不知道該如何活用記帳的結果。

例如她透過記帳發現冬天的煤氣費很高、夏天的電費很高，但她除了知道之外沒有其他想法。記帳本上寫的只有數字、只能看見自己把多少錢用到哪裡，但最後在月底也只能得出一個結論就是這個月花了很多錢。

很多人都不知道如何利用這些數字，不少理財達人建議記事本是「金錢的預言書」，除了記錄以外，亦需要花額外的時間去重新審視，而不是單純的記錄。記事本記下花費多少錢，但如果記事本毫無計畫、亂七八糟，金錢會只出不進。相反的，只要整理好記事本，就能減少不必要的花費，開始累積財富。

在記錄時要寫下三件事，就能整理記事本。

把行程與「金額」一起寫下 在星期天寫下錢包裡的「餘額」 把「沒有打開銀包的日子」做記號

這樣便可以更清楚個人的情況，從而作出審視，因為一個月過後即使看到數字，但沒有記錄行程，自己亦無法去調整消費的情況。例如你這個月的飯局太多，花費過多的金錢在與朋友的聚會上，下個月便需要自注意，從而作出調整。

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責任編輯：陳玉蓮