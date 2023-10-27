【活期收息】】唔想定存鎖死資金 ? 港幣活期存款3厘 50萬元 可賺5,100元利息

最近定存息口高，大部分都有5%。但做定定資金流動性低，不想被鎖定不少人會選擇活期存款，平安壹賬通銀行（PAOB）早前推出的3%無存款額上限的港幣活期存款年利率優惠。今次再延長優惠期至明年2月底。

所以客戶只要由2023年10月27日至2024年2月29日期間，不論新舊個人客戶及新舊資金，可繼續享有3%港幣活期存款年利率，存款額不設上限，亦無須手續費及最低結餘要求。以港幣50萬元3%活期存款年利率計，126日後可賺取港幣5,100元利息。

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責任編輯：陳玉蓮