▲ 【我的天堂城市】姜濤首映被嘉賓包圍合照、宋芸樺遭擠開 贊助商Katch疑不滿安排：與發行方羚邦永不合作

MIRROR成員姜濤主演的電影《我的天堂城市》正式上畫，姜濤、台灣女星宋芸樺、李嘉文周三（11日）到尖沙咀圓方出席電影首映禮，不過，活動後，贊助商Katch疑不滿當晚安排，半夜發聲明稱，日後永久不與發行公司羚邦 （02230） 旗下發行公司Medialink Entertainment Limited合作。

▲ 羚邦主席趙小燕（紅衣）曾試圖控制現場（Viu 截圖）

《我的天堂城市》電影首映禮由Katch冠名贊助，首映禮吸引數百姜糖到場支持，臨近活動尾聲，場面開始混亂，大合照期間，被邀上台的女嘉賓湧向姜濤自拍，身旁的女主角宋芸樺更被逼開，三位主角均非常尷尬，但現場影片所見，羚邦主席趙小燕曾試圖控制現場，曾揚手暗示女嘉賓拍照後離開。有網民留言指，首映禮安排混亂，全晚幾乎看不到3位主角。

Katch：代表在首映禮離場表示不滿

贊助商Katch深夜發聲明指：「Katch 特此公告永久不與Medialink Entertainment Limited 再有任何合作機會。」並稱Katch代表在首映禮離場表示不滿。有網民在其聲明下留言，不滿首映安排，Katch僅回應：「關於活動當天詳情請向相關公司查詢，謝謝」

Katch（前稱K Club Limited）為會員優惠平台，購買會藉可以優先換領活動門票，與貸款公司、李根興家族控制的康業信貸集團屬同系公司。康業信貸集團旗下貸款公司K Cash金融科技上周五（6日）再次遞表申請香港上市，46歲的K Cash非執行董事陳詠詩也擔任Katch營運總監。

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編輯：李哲毅