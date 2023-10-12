【新世界系】新創建獨立財務顧問：籲新創建股東接受要約　新世界11月2日召開EGM表決出售新創建持股

▲ 【新世界系】新世界11月2日召開EGM表決出售新創建持股 獨立財務顧問籲新創建股東接受要約

新世界發展 （00017） 鄭裕彤家族控制的周大福企業就全購新創建 （00659） 要約發出通函，建議要約價為每股9.15元。持有新創建60.87%股權的新世界，將於11月2日召開股東特別大會，就向周企出售新創建持股進行表決。新創建獨立財務顧問華富建業企業融資認為，要求對新創建小股東屬公平合理，籲接約要約。

新創建股份的流動性長期處於低水平

新創建獨立財務顧問推薦接受要約的理由包括：（1）新創建要約價高於回顧期間內所有交易日的收市價，並較由回顧期初至最後交易日的平均收市價溢價約30%；（2）新創建股份的流動性較低，股東難以在不對新創建股價造成向下壓力的情況下，於市場大量出售持股；（3）從可比分析的角度而言，要約價屬公平合理，因新創建股份要約的隱含市賬率及市盈率均較可比公司為高，（4）第三方就新創建要約股份提出要約存在障礙等。

通函亦指出，周大福企業擬於要約結束後，對新創建的業務營運及策略、資產組合、財務狀況及股息政策進行審閱、優化未來業務發展的業務計劃和策略，為新創建股東創造更多價值，其中可能包括積極尋求新創建在新世界出售事項後，可能獲得的融資及再融資機會。

周大福企業擬提高新創建整體派息

周大福企業亦考慮增加新創建的整體派息，考慮到新創建的財務表現（例如資本結構、現金流及流動性狀況）及未來的資金需求、當前的經濟及市場狀況以及任何其他可能影響新創建的業務或財務表現的相關事宜下，除普通股息外，額外派發特別股息，提高新創建的整體派息。

通函又指，周大福企業未來將積極優化新創建業務及資產組合，不斷監察其業務和資產組合的構成，包括識別及變現其在不再配合新創建未來業務發展或將該等資產出售將提高為股東帶來的價值的資產中的投資。

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編輯：陳韻妍