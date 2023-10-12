【以巴戰爭】以色列警告加沙續斷水電糧 直至人質獲釋

外界一再呼籲以色列對加沙（Gaza）開放人道主義走廊，但以色列官員警告會繼續用斷水、糧、能源的方式全面封鎖加沙，直至以色列人質獲釋。

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加沙當局指，當地已有超過1,200人死亡及5,000多人受傷。加沙唯一的發電站已關閉，醫院的緊急發電機燃料亦即將耗盡。

路透社報道，加沙救援人員指由於欠缺燃料和設備，他們無法從倒塌的建築物中挖出受害者。難民營內有平民徒手挖掘廢墟，試圖搜索生還者和遺骸。

以色列能源部長卡茨（Israel Katz）於社交媒體發文，表明在以色列人質回家前，以色列不會讓加沙有電力、水和燃料供應。他指人道主義應為雙向，更指沒有人能用道德向以色列説教。

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紅十字國際委員會區域總監卡爾博尼（Fabrizio Carboni）周四（12日）發聲明，指今次局勢升級造成的人類苦難令人憎惡，他懇求雙方減少平民痛苦。

他透露隨著加沙斷電，當地醫院供電也會中斷，躺臥在保溫箱的新生嬰兒和要用氧氣機的老年患者面臨危險，洗腎和X光檢查也要中止。

他警告加沙如繼續沒有電，醫院就可能會淪為停屍間。

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責任編輯：鄭錦玲