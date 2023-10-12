【有相睇】放盤逾一年半7度減價　新寶城兩房戶587.9萬沽　5年帳蝕150萬

將軍澳新寶城有業主急賣樓套現，不惜蝕逾150萬元賣樓。屋苑一伙兩房單位先後7度調整價格，累減逾250萬元，以587.9萬元沽出。原業主持貨逾5年，帳蝕讓約150萬元。

香港置業劉浩勤說，新寶城1座低層D室，實用面積434平方呎，兩房間隔，望單車館，去年2月放盤，原叫價838萬元，其後數度降價，及至日前終以587.9萬元易手，實用呎價約13,546元，放盤逾年累減250.1萬元。

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資料顯示，原業主於2018年7月以738萬元購入，持貨逾5年，現帳面蝕150.1萬元，物業期內貶值逾兩成。劉浩勤補充，屋苑目前有約71個放盤，入場費由550萬元起。

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