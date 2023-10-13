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2013年入市都要蝕！奧城．西岸三房1100萬沽　帳面蒸發近百萬

股樓投資 17:04 2023/10/13

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二手樓市持續下跌，個別業主就算早於10年前入市，仍要蝕讓離場。其中大角咀奧城．西岸一伙三房單位，近期以1,100萬元易手，較10年前貶值約8%。 

美聯物業劉志偉說，奧城．西岸高層B室，實用面積608平方呎，三房一套連儲物房間隔，望維港景，據悉原叫價1,280萬元，終減價180萬元，以1,100萬元易手，實用呎價約18,092元。買家為家庭客，趁減價盤增多，所以由租轉買。 

據了解，原業主於2013年2月以約1,197.9萬元購入上址，持貨超過10年，現帳面蝕97.9萬元離場，物業期內貶值約8%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 奧城‧西岸 美聯物業

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