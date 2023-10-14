【職場趣聞】29歲打工仔失業後 過上退休生活 突然醒覺人生本應如此?

有人失業後伯感到煩躁不安，不過亦有人失業後醒覺人生沒必要再工作。近日有位29歲的打工仔自從失業後，發覺自己人生其實沒有太多的物慾。自從失業後，他每日起床後，可以慢慢吃早餐，看到別人趕忙去工作，而自己可以慢慢享受早餐。之後上網搵工再訓覺，睡到十二點或一點起床，可以開電腦睇劇，看電影，打機。他認為有了電腦，有很多免費娛樂，根不不需要花費太多。

晚餐可以回家吃飯，即使家人不煮飯亦可以自己煮，節省一點。失業一個月，依照這樣的生活方式，扣除必要開支，總支出大約是平時返工的四成。事主認為很可笑，自己一直以來辛苦工作就是為了退休後可以享受這種生活，但現在失業已經可以做得到。

朝早食兩隻烚蛋，跟住去圖書館玩下電腦手機，睇書，唔洗錢。跟住月票去做gym，夜晚去唐記買個30蚊飯，或者去超市買今日鮮貨，食到兩日，之後在屋企玩吓結他，聽吓歌，其實幾寫意。

以前返全職，壓力大，有返工無收工。呢兩年返Part Time，同屋企住，唔使交家用，一個月有10000元，計過一日最多用100，每個月都儲到5000蚊至6000蚊，做人無咩壓力，開開心心，同事都係玩多，得閒去吓旅行，無嘢做就去睇吓海，覺得愈黎愈爽，回不去了。

過得開心咪得

你努力爭取你嘅目標——>開心

人地有人地無欲無求——>開心

只係大家嘅方向唔同，但其實目的都係一樣

其實你咁係浪費緊自己時間，不如趁後生學下其他語文，去英國/澳洲/加拿大/日本闖下吧

你同屋企人有無買保險？無嘅話如果有大病你就會後悔唔返工。

有好的家人真係唔容易，不需要畀家用，每個月已經儲多好多錢。

香港人就係咁神奇，日日返工做奴隸但會覺得驕傲。外國大把人一星期返3至4日工，好多人一日先做幾個鐘，已經夠一日洗費。

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責任編輯：陳玉蓮