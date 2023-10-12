【產研合作】廠商會中試中心揭幕　助科研落地加快商品化步伐

香港中華廠商聯合會旗下「CMA+中試轉化中心」（PMC）今(12日)揭幕。坐落於火炭工業區的PMC佔地25,000呎，為港企和初創提供生產場地及配套設施，將科研產業化的同時，也實現產業科研化。

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廠商會會長史立德表示「中試」可助香港融入國家的創新體系，提升香港在國際科研價值鏈上的地位。CMA檢定中心主席駱百強則指，PMC最高可同時容納10間公司進駐，目前已有6間本地企業，他期望3年內可服務到100間企業。

事實上，廠商會一直致力推動創新科技和「新型工業化」發展，旗下CMA檢定中心今日正式設立「CMA+中試轉化中心」（PMC），為本地企業和創科團隊提供生產場地及配套設施，支援實際性生產，以減低產業化過程中的技術風險，從而加快科研商品化步伐。

「中試」是指科研成果後續的實驗，在大批量生產前的測試調整，包括應用開發、科技轉化、設計定型、小批量試產和用戶試驗等步驟，駱百強表示內地和海外的實踐經驗均已證明，「中試」是科技成果轉化落地的關鍵。

PMC能從廠房布局、生產、物流、數碼化、智能化，以至工業物聯網等多方面，支援企業設計和建立智能生產線，實現高增值生產，並提升香港轉化科研成果和先進製造的能力。目前已有6間本地及國際創新製造企業進駐，涵蓋創斯綠色技術、先進材料、健康科技及食物科技等領域。

史立德表示，香港擁有雄厚的科研實力，但一直面對科研商品化成功率低、經濟效益不足的問題:「透過進行實驗性生產，一方面可以幫助研發團隊驗證和完善技術，同時可在技術，生產和營銷等方面做好準備，為技術商品化、產業化創造條件。」

駱百強則表示，CMA檢定中心設立以來致力促進「政產學研」合作，協助上游的科研界對接下游產業，讓科研界可借助工業界豐富的生產經驗，將研發成果推出市場。是次成立PMC將聚焦協助研發團隊，解決中游轉化和量產前的技術難題，讓科研成果能發揮更大的經濟效益。

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本報記者：李智賢

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