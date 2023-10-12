  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【產研合作】廠商會中試中心揭幕　助科研落地加快商品化步伐

商業 17:39 2023/10/12

分享：

分享：

香港中華廠商聯合會旗下「CMA+中試轉化中心」（PMC）今(12日)揭幕。坐落於火炭工業區的PMC佔地25,000呎，為港企和初創提供生產場地及配套設施，將科研產業化的同時，也實現產業科研化。

【疫後經濟】日本上半財年破產數量　4年來首次超過4000家

廠商會會長史立德表示「中試」可助香港融入國家的創新體系，提升香港在國際科研價值鏈上的地位。CMA檢定中心主席駱百強則指，PMC最高可同時容納10間公司進駐，目前已有6間本地企業，他期望3年內可服務到100間企業。

事實上，廠商會一直致力推動創新科技和「新型工業化」發展，旗下CMA檢定中心今日正式設立「CMA+中試轉化中心」（PMC），為本地企業和創科團隊提供生產場地及配套設施，支援實際性生產，以減低產業化過程中的技術風險，從而加快科研商品化步伐。

「中試」是指科研成果後續的實驗，在大批量生產前的測試調整，包括應用開發、科技轉化、設計定型、小批量試產和用戶試驗等步驟，駱百強表示內地和海外的實踐經驗均已證明，「中試」是科技成果轉化落地的關鍵。

PMC能從廠房布局、生產、物流、數碼化、智能化，以至工業物聯網等多方面，支援企業設計和建立智能生產線，實現高增值生產，並提升香港轉化科研成果和先進製造的能力。目前已有6間本地及國際創新製造企業進駐，涵蓋創斯綠色技術、先進材料、健康科技及食物科技等領域。

史立德表示，香港擁有雄厚的科研實力，但一直面對科研商品化成功率低、經濟效益不足的問題:「透過進行實驗性生產，一方面可以幫助研發團隊驗證和完善技術，同時可在技術，生產和營銷等方面做好準備，為技術商品化、產業化創造條件。」

駱百強則表示，CMA檢定中心設立以來致力促進「政產學研」合作，協助上游的科研界對接下游產業，讓科研界可借助工業界豐富的生產經驗，將研發成果推出市場。是次成立PMC將聚焦協助研發團隊，解決中游轉化和量產前的技術難題，讓科研成果能發揮更大的經濟效益。

【清潔香港】碧瑤贏得7.5億港元新合約 手頭合約激增至47.4億港元創歷史新高

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】數碼轉型大勢所趨 慎選解決方案事半功倍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴
今日
【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴
【展覽之都】2023環球資源展揭幕　7大主題專館新增電競館
2023/10/11
【展覽之都】2023環球資源展揭幕　7大主題專館新增電競館
【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場
2023/10/11
【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場
【跨境網購】順豐集運服務升級　跨境集運最快即日送達
2023/10/10
【跨境網購】順豐集運服務升級　跨境集運最快即日送達

你可能感興趣

【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴
今日 11:00
【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴
【展覽之都】2023環球資源展揭幕　7大主題專館新增電競館
13:09 2023/10/11
【展覽之都】2023環球資源展揭幕　7大主題專館新增電競館
【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場
10:00 2023/10/11
【香港初創】港企魚菜共生水耕技術　冀拓中東及東盟市場
創業 可持續發展 香港中華廠商聯合會 科研 中華廠商聯合會 香港 火炭 商會 創新科技及應用

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款