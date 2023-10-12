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【UNIQLO母企】迅銷：未來開發不再以日本市場為中心　柳井正盛讚新社長塚越大介「行動、決策迅速」

股市 18:10 2023/10/12

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迅銷：未來開發不再以日本市場為中心　柳井正盛讚新社長塚越大介「行動、決策迅速」

日本服裝品牌UNIQLO母企迅銷 （06288） 創辦人柳井正9月初退任UNIQLO社長，交棒予44歲的塚越大介，但保留UNIQLO會長兼CEO職銜。柳井正在迅銷2023財年業績發布會，被問及為何選用塚越大介為社長時，他隨即大讚塚越大介擁有大局觀，決策、行動都非常迅速，並善於將思想轉化為言辭，讓別人理解他的意思。

迅銷上年度收益總額按年增20.2%至27,665億日圓，盈利更連續3年創新高。面對全球經濟前景不明朗，柳井正承認，世界各地都有許多挑戰，公司會專注在重要與關鍵的事情，不迷失方向，追求可持續的增長，而非單次的目標達成，以確保經濟下行時生存下去。迅銷公布2023財年業績後，同時發布2024財年目標，目前仍預期收入、盈利都能保持增長。

迅銷對2024年的指引，詳情可見【下一頁

74歲柳井正退任UNIQLO社長，新任社長有何建樹？可見【下一頁

CFO：未來開發產品不再以日本市場為中心

海外UNIQLO去年收益首次佔集團逾半，迅銷執行董事兼財務總監岡﨑健表示，未來不再以日本市場為中心開發產品，而是改以精準把握與分析全球客戶需求，開發相應的產品。

他續指，公司將加快在北美及歐洲的開店步伐，分別每年新設20家和10家門店，亦會在東南亞、印度和澳洲地區每年設大約60家門店。大中華地區方面，岡﨑健稱，每年亦會開設80家門店，選址將優先考慮具盈利能力和更優越的位置，同時每年亦會關閉約50家盈利較低或吸引力較低的門店，以增加同店銷售額並加強運營結構。

迅銷披露，預計截至2024年8月底時，日本UNIQLO事業分部的門店數將為800間（含僱員特許經營店）、海外 UNIQLO事業分部的門店數將達到1,744間、GU事業分部的門店數將達到480間、全球品牌事業分部的門店數將達到636間，總計集團旗下各品牌門店總數將達到3,660間。

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記者：伍鍵文

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