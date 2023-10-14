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【結婚預算】 港女的婚禮真係可以好貴又可以好平? 最貴係無上限 ! 最平500蚊內完成?

理財智慧 12:39 2023/10/14

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結婚是許多人一生中的重要時刻，而婚禮預算則成為了一個不可忽視的考慮因素。在香港，婚禮的花費因人而異，可以是昂貴奢華的，也可以是經濟實惠的。對於追求奢華和豪華的準新娘，婚禮的預算幾乎是沒有上限。由訂制婚紗、豪華場地、名廚定制菜單，到豪車接送及名牌珠寶全都可以盡情揮霍。這類婚禮往往需要巨額資金。然而，對於預算有限的準新人，他們也可以選擇更經濟實惠的婚禮方式。在香港，有許多低成本的婚禮選擇可供選擇。例如，一些簡約的婚禮場地如政府場地或私人會所價錢相對較伐算。此外，可以選擇簡單的婚紗、簡約的婚宴菜單和精簡的婚禮布置以控制成本。

近日有網民更表示，最平的婚禮可以控制在500元以下，甚至更低。婚禮預算的高低取決於個人的需求、期望和財務狀況。有些人認為婚禮是一生一次的盛事，願意為之投入大量資金，以創造難忘的回憶。而有些人則更注重實用性和節約成本，認為婚禮只是一個儀式，不必過分追求奢華。

睇睇網民分享吓結婚支出

  • 1. 戒指
  • $10000
  • 2. 禮金
  • 唔洗，$0
  • 3. 婚禮
  • 唔搞，$0
  • 4. 婚紗攝影
  • $3000
  • 5. 蜜月旅行
  • 唔得閒，$0

在不舉行婚禮的情況下，只有婚戒、攝影需要支出，大約4000元已經可以完成人生大事。

  • 1. 戒指
  • 汽水罐$6
  • 2. 禮金
  • 女友沒有父母$0
  • 3. 婚禮
  • 註冊$305
  • 4. 婚紗攝影
  • 自己影$0（唔計車錢，唔專登買衫租衫）
  • 5. 蜜月旅行
  • $100 長洲來回船連返屋企程巴士/地鐵

亦有網民分享一個最平的婚禮儀式，只需要411元便可以。

有人表示，任何事都有平有貴，有人明明很窮，但老婆想婚禮更豪華，支出超出預算多達5倍，亦有人要借錢結婚等。

  • 1. 戒指 - 1卡最少要預5皮
  • 2. 禮金 - 個個唔同自己打探下女家
  • 3. 婚禮 - 睇你大搞定細搞
  • 4. 婚紗攝影 - 30-50k
     
  • 1. 求婚嗰隻50k 結婚對戒:3-5k(唔記得)
  • 2. 禮金 100k
  • 3. 婚禮 20圍 300k
  • 4&5. 婚禮及婚紗攝影 30k

無論預算高低，最重要的是能夠根據自身情況做出理智的選擇。不要因為追求奢華而超出承受能力，也不要因為節約成本而犧牲婚禮的意義。每對新人都有自己獨特的婚禮故事，無論預算多少，最重要的是能夠創造出浪漫而難忘的回憶。

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責任編輯：陳玉蓮

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