【打擊詐騙】金管局：2023年首9個月接954宗詐騙投訴、超去年全年　快推轉數快警示

金管局副總裁阮國恒表示，該局收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升，今年首九月收到954宗，超過去年全年總和的555宗，當中七成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款。他指，涉及信用卡交易的個案，以聲稱積分計劃詐騙情況佔多數，即騙徒發出附鏈結的短訊稱積分快到期，要求事主付小量金錢兌換禮品，從而套取了事主的信用卡資料。

阮國恒又稱，最近一個月局方收到十多宗涉及即時通訊軟件包括WhatsApp相關的詐騙個案，一些市民的手機疑被黑客入侵，黑客利用他們的手機發附連結的短訊到有關市民的朋友圈，稱急需用錢，事主不虞有詐點擊「中招」。有關個案損失報稱介乎幾千元至1萬元。

金管局今向28間零售銀行發通告，促銀行提供足夠資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

金管局主管（金融基建發展）黎巧兒表示，該局正推動「轉數快」可疑識別代號警示，用戶用轉數快轉賬時，若FPS識別代號與警方防騙視伏器內標籖「高危有伏」資料脗合，會在確認交易前向用戶發警示。預計該服務未來兩個月推出。該局提醒市民，每次交易前，無論是否收到警示，均需仔細核實付款詳情和收款人身份。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，該局推動銀行之間的訊息共享平台（FINEST）的第一階段已在今年6月推出，包括5間間具本地系統重要性認可機構（D-SIB），並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。平台推出3個月，運作暢順，通過該平台交換的訊息，一半涉及投資騙局，其餘與網購、網上情緣騙案有關。她指下一步會與業界和持份者持續檢視和優化共享平台，讓更多銀行參與，亦會在未來一兩個月內就提升銀行間訊息交換擴展至個人戶口的發展諮詢業界和公眾。

朱立翹又表示，28間零售銀行已按該局要求，全部實施實時詐騙監察。當客戶進行轉帳時，如果收款帳戶與銀行根據執法機構提供騙案情報而被識別的可疑帳戶脗合，銀行的內部實時詐騙監察系統會發出風險標示，對該筆交易作出跟進，該行職員會聯絡有關客戶提醒進行該筆交易的詐騙風險，讓客戶三思，再決定是否仍做該交易。她指金管局下一步會要求銀行逐步加入更多資料，例如採用網絡分析工具及非傳統數據，務求可發現及監察更多可疑戶口及網絡，提醒客戶勿轉錢到騙徒戶口。

相關文章：

【Web3】阮國恒籲業界不要只關注「近兩周事件」 坦言對網上騙案不絕感氣餒

【打擊詐騙】金管局推33招提升信用卡客戶保障 冀今年底前全部落實

記者：胡學能