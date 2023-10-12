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【盈喜︱零售股】莎莎預計中期扭虧為盈　兩原因轉賺1億至1.15億元

股市 17:14 2023/10/12

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【盈喜︱零售股】莎莎預計中期扭虧為盈　兩原因轉賺1億至1.15億元

莎莎 （00178） 發盈喜，預計中期轉虧為盈，公司擁有人溢利約為1億至1.15億元，相較去年同期歸屬於公司擁有人虧損為1.33億元。莎莎股價升0.9%，收報1.07元。

莎莎表示，集團預計錄得溢利主要由於隨著旅客再臨，核心市場香港及澳門特區的銷售錄得增長；及透過加強產品種類管理和增加獨家品牌的佔比，毛利率得以提升。

第二季營業額升46%　港澳同店銷售增近62%

另外，莎莎第二季度營業額按年升46.2%至10.97億元。其中線下銷售增加50.6%至9.16億元，線上銷售增加27.7%至1.82億元。集團線上銷售佔總營業額16.5%。與疫情前比較，線下銷售已恢復至47.2%的水平。

期內，港澳營業額按年升61.6%至 8.6億元，佔總營業額78.4%，同店銷售按年增長61.6%。其中，香港同店銷售額增長 58.2%，澳門同店銷售增長71.1%。

內地營業額升13.7%至1.46億元，佔總營業額13.3%，同店銷售跌10.8%。東亞南營業額跌0.3%至8830萬元，佔總營業額8%，同店銷售增長1.4%。

截至9月底，莎莎零售店數目為184間，按季減少4間，當中內地減少3間，東南亞減少1間。

【零售股】佐丹奴第三季收入按年跌1%　同店銷售額增長0.5%

【零售股】包浩斯Bauhaus上季同店銷售增31%　澳門大增88%

【零售股】莎莎去季收入按年升超過3成　港澳同店銷售按年升近7成

責任編輯︰梁浩碩

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