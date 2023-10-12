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【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫　TVB：匪夷所思、強烈譴責

股市 16:53 2023/10/12

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【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫　TVB：匪夷所思、強烈譴責

電視廣播TVB （00511） 近日傳出管理層變動消息，資深傳媒人郭志仁周三（11日）Facebook發文指，「聽聞大台好快會有變動」，提及TVB總經理（節目內容營運）曾志偉將會先休息，「林家棟會返去幫手，都99.9%肯定」。電視廣播TVB回覆查詢時稱，對於郭志仁在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。

TVB表示，郭志仁身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，「然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任」。

郭志仁周二Facebook 發文，但遭TVB強烈否認，郭志仁內容如下︰

聽聞大台好快會有變動：

1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓。

2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定。

3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊。

4. 邵氏會有人主持大局。

5. 會分番幾位總經理。

6. 當然，大台喺10月8號都出過聲明否認。我都收到未經核實嘅PM，話希望我撤回訊息，咁我梗係要核實咗對方身分先啦，因為佢連我個名都寫錯咗。

傳媒之間以禮相待，我又唔介意配合，等到正式有公布，再睇吓我個post可唔可以出多次。

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編輯：李哲毅 

港股 電視廣播（00511） 林家棟 曾志偉 TVB
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