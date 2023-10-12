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【癌症藥突破】Tempest一日暴升39倍、今盤前吐3成　轉移性肝細胞癌新藥數據正面

股市 16:50 2023/10/12

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【癌症藥突破】Tempest一日暴升39倍　轉移性肝細胞癌新藥數據正面

美國生物科技公司Tempest Therapeutics（美：TPST）治療晚期或轉移性肝細胞癌藥物臨床數據良好，周三股價暴升逾39倍，收報9.77美元，最新市值5000萬美元。Tempest表示，最新第一、二期臨床實驗中，旗下藥物TPST-1120 配合兩款治療藥物的成效，較只用該兩款治療藥物的效果有所提升。

在周三單日大升後，Tempest於周四盤前股價回吐30%，暫報6.8美元。

Tempest 稱，與只接受Roche藥物Avastin和Tecentriq的對照組相比，接受TPST-1120加藥的患者的客觀反應率（ORR）為30%，而對照組的ORR為13.3%。

公司續指，患者若接受三藥聯合治療，疾病無惡化存活期（progression-free survival）中位數為7個月，而只接受雙藥聯合治療的患者為4.27個月。

接受TPST-1120的患者組別中，整體生存期（Overall survival）在現行試驗階段中尚未得出結果，而對照組為15.1個月。

ET財智Talk
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編輯：麥德銘

美股 生物科技 癌症
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