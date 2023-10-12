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【珠寶股】周大福上季零售值按年升5.8%　港澳同店銷售增55.7%

股市 16:48 2023/10/12

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【珠寶股】周大福上季零售值按年升5.8%　港澳同店銷售增55.7%

周大福 （01929） 公布第二季度經營數據。周大福上季零售值按年增長5.8%。當中，中國內地升0.6%，佔比為85.9%，港澳及其他市場升54.1%，佔比14.1%。周大福股價升3.6%，收報11.56元。

周大福表示，期內，內地及港澳的人員流動及零售活動持續改善。不過受高基數影響，內地同店銷售按年跌12.5%。港澳方面，內地旅客逐步重臨為其業務提供支持，同店銷售增加55.7%。其中，香港同店銷售增長43%，澳門增長116.7%。

按產品劃分，受惠於內地訪港旅客增加，港澳黃金首飾及產品類別的同店銷售飈升89%，平均售價升至8700元，至於內地因高基數效應，同店銷售跌9.6%，而平均售價則進一步升至5600元。

珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾方面，港澳同店銷售減少4.3%，內地跌27.7%。

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責任編輯︰梁浩碩

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