俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權

周四（12日）為俄羅斯與北韓建交75周年，俄總統普京（Vladimir Putin）與北韓領袖金正恩互致賀電及信件。北韓重申在俄烏戰爭議題上支持俄羅斯的立場，指俄羅斯是作正義鬥爭及捍衛國家主權。

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金正恩約一個月前罕有訪俄，期間與普京討論軍事合作，包括北韓的衛星計劃和俄烏戰爭。

他致賀電時，形容該次為友好的正式訪問，與普京就多方面發展朝俄友好關係，坦誠而全面地交換意見。他感到非常滿意，堅信兩國持久發展的友好團結與合作今後將更上一層樓。

金正恩致函時也承諾，會將兩國關係進一步發展至新高，並祝願普京就烏克蘭問題抵制西方壓力方面有好運。

他盼望致力建立強國的俄羅斯人民，在粉碎帝國主義頑固的霸權政策和反侵略勢力、捍衛國家主權、尊嚴、安全與和平的鬥爭中，永遠取得勝利及榮耀。

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普丁則形容兩人最近的會晤，進一步證明兩國關係發展。他深信協議一旦落實，將有助擴大雙邊建設性合作、改善兩國民眾福祉、確保朝鮮半島和東北亞的安全穩定。

北韓外務省副相任天一同日發表演説，稱自烏克蘭戰爭發生初期，北韓就積極支援俄羅斯為守護本國戰略安全和利益作正義鬥爭。

任天一指北韓政府始終重視朝俄關係，及堅持發展悠久的傳統友好關係。他又表示兩國面對帝國主義軍事威脅與挑釁，俄將為打破強權與專橫而站在統一戰線，更緊密展開戰略戰術合作。

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責任編輯：鄭錦玲