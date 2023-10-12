  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯北韓建交75周年 金正恩支持俄捍衛國家主權

環球政治 16:43 2023/10/12

分享：

分享：

周四（12日）為俄羅斯與北韓建交75周年，俄總統普京（Vladimir Putin）與北韓領袖金正恩互致賀電及信件。北韓重申在俄烏戰爭議題上支持俄羅斯的立場，指俄羅斯是作正義鬥爭及捍衛國家主權。

南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武 【下一頁】

金正恩約一個月前罕有訪俄，期間與普京討論軍事合作，包括北韓的衛星計劃和俄烏戰爭。

他致賀電時，形容該次為友好的正式訪問，與普京就多方面發展朝俄友好關係，坦誠而全面地交換意見。他感到非常滿意，堅信兩國持久發展的友好團結與合作今後將更上一層樓。

金正恩致函時也承諾，會將兩國關係進一步發展至新高，並祝願普京就烏克蘭問題抵制西方壓力方面有好運。

他盼望致力建立強國的俄羅斯人民，在粉碎帝國主義頑固的霸權政策和反侵略勢力、捍衛國家主權、尊嚴、安全與和平的鬥爭中，永遠取得勝利及榮耀。

金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 【下一頁】

普丁則形容兩人最近的會晤，進一步證明兩國關係發展。他深信協議一旦落實，將有助擴大雙邊建設性合作、改善兩國民眾福祉、確保朝鮮半島和東北亞的安全穩定。

北韓外務省副相任天一同日發表演説，稱自烏克蘭戰爭發生初期，北韓就積極支援俄羅斯為守護本國戰略安全和利益作正義鬥爭。

任天一指北韓政府始終重視朝俄關係，及堅持發展悠久的傳統友好關係。他又表示兩國面對帝國主義軍事威脅與挑釁，俄將為打破強權與專橫而站在統一戰線，更緊密展開戰略戰術合作。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
2023/09/26
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
2023/09/22
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
2023/09/18
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠
2023/09/15
普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠
北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃
2023/09/14
北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃

你可能感興趣

南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
16:02 2023/09/26
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
18:00 2023/09/22
金與正獲封全球最危險女性 北韓「皇妹」怎煉成？
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
10:58 2023/09/18
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 北韓 俄羅斯 金正恩 普京

上一篇文章

【以巴戰爭】以色列警告加沙續斷水電糧 直至人質獲釋

下一篇文章

【以巴戰爭】哈佛生撤回撐巴聯署 大企業曾揚言拒聘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款