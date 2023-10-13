【AI群聊】Character.AI推群聊功能　可與數名真人及AI角色談話

曾投資Twitter的著名新創投資公司a16z，所投資的人工智能（AI）初創企業Character.AI由Google前AI研究人員組成。Character.AI在今（12日）宣布推出一項新功能，為用户提供AI角色和真人同時進行的群組聊天體驗。

Character.AI容許用户設計個人化AI角色及工具，而群組聊天功能則能讓用户將其喜歡的不同AI角色加入聊天室，進行群組對話。亦能在AI角色以外，加入真人參與話題。公司表示，新技術期望和其他群組聊天功能一樣，用戶能即時和朋友分享想法，並聯繫感情，而現在只是有了AI角色的加入。

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用户可和朋友在群組談論某個特定內容，如旅行、遊戲或角色扮演，再邀請AI角色增強對話內容的資料性。Character.AI亦建議用户嘗試和AI科學家及思想家進行群聊，如愛因斯坦以及宙斯等。

群組聊天室需要收費，而服務將先開放予每月付費9.99美元（約78港元）的c.ai+訂閱者使用，並參考其回饋再作改進。另外，功能只支援iOS和Android手機應用程式，公司稱期後將向公眾開放功能及推出網頁版。

責任編輯：歐朗欣

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