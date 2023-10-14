【保你大】僭建 家居保險還有效？ 村屋 獨立屋需要獨立報價 ?

2023年的9月，作為港人一份子，必定深深體會到大自然的破壞力。而那場500年一遇的超級黑雨，更揭露了紅山半島近八成臨海獨立屋都有僭建和霸佔官地等問題，令人大開眼界。

我告訴芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐，家居保險主要有兩種，一種是保樓宇結構；另一種是保家居財物，而兩種都有一個延伸保障，那就是個人法律責任。當她大致明白了家居保險的保障範圍後，醒目的芳姐自然會追問，家居保險有哪些不保事項。

芳：「森哥，我相信，家居保險是不保僭建吧！但一般來說，如果家中只有一部分是僭建，這會影響整份單嗎？」

森：「芳姐，妳這樣問，是不是妳家中也有僭建物？」

芳：「當然不是，我住的都只是多層大廈，沒條件像那些獨立屋一樣，搞出那麼多僭建物，我只是從僭建者的角度思考問題而已！」芳姐不假思索地回應我。

森：「明白！是的，多層大廈又確實較少機會出現僭建。關於妳的問題，我不敢給妳很準確的答案。正如妳所說，僭建部分就一定不受保，但萬一其他地方發生家居意外導致損毁，那就要按個別情況來處理了。」

芳：「嗯，我問題的核心是，萬一家中有僭建物，會否影響整份家居保險的有效性。」

森：「我這樣回應妳吧，最安全的做法就是馬上拆除家中的僭建物，那就一定沒問題。」

芳：「那麼，家居保險有甚麼不保事項呢？」芳姐追問。

自然損耗為主要不保事項

森：「家居保險其實是意外保險的一種，只不過，保障的對象主要是妳的居所，以及居所中擺放的財物，或者再伸延至業主，以及居住在單位內的住客等等。好了，關於妳的問題，在財物損毁中，最主要的不保事項，就是剛才提到的自然損耗，例如老化或殘舊而導致的損毁。」

芳：「嗯，這個問題剛才已經解釋過，主要是老化的源頭不受保，但因此導致的損失仍受保，對嗎？」

森：「對的！有兩點要注意，第一是單位不能丟空超過30日，如是的話，這段期間是不受保障的。另外，如果妳的單位裝修，裝修期間也是不受保障的，妳可能要另行購買裝修保險！」

芳：「你的意思是，沒有人居住的單位，以及進行裝修的單位，風險會比有人正常居住的單位為高，因為家中有任何風險也沒有人馬上跟進？」

森：「正是呀！又例如，有些家居財物是存放在天台或其他露天地方，沒有人看顧的，也是不受保的！」

芳：「這個我明白，因為你們要避免『道德風險』，以免有些人會刻意讓受保的物件暴露於高風險地方。」

投保時留意樓齡及類型

森：「哈哈，完全正確，芳姐，妳其實是多角度思考的人呢！現在又從保險公司的角度思考問題。」我笑着說。

芳：「嗯，樓齡較高的物業也買到家居保險嗎？」

森：「問得好，在樓齡和物業類型方面是有注意的地方，一般來說，市場上的家居保險可保樓齡40年以下的物業，超過的話，不是所有保險公司都會保，就算保，也可能要加附加費。另外，家居保險主要保障多層大廈，如果是住村屋，又或者剛才提到的獨立屋，是需要提供更多資料，以及獨立報價的，因為這些物業的保安未必像多層大廈一樣嚴密，即是爆竊或遭遇颱風或暴雨侵襲時，會較易受到破壞！」



撰文： 羅國森 資深財經編輯、現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格。

＊以上內容輯錄自第832期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳玉蓮