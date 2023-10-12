英國房地產市場陷入低迷 房價平衡回落至-69

英國周四（12日）的一項調查顯示，在借貸成本長期攀升之後，英國房地產市場陷入低迷，但英國央行上月暫停升息帶來了一些緩解的前景。

英國皇家特許測量師學會（RICS）的房價平衡（衡量測量師中認為房價上漲和下跌的比例之差）在8月份急劇下降至-68之後，又回落至-69。

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與其他英國房價指標一樣，RICS的最新數據是2009年2月以來最弱的，也低於路透社對經濟學家的調查預測中位數-63。疫情期間，由於對空間較大的住宅的需求激增，英國房地產市場蓬勃發展，但英國央行自2021年12月開始的14次升息卻使其成為受害者。

測量師近日告訴英國皇家特許測量師學會（RICS），盡管預期的下降幅度比最近幾個月要小一些，他們終於看到銷售和價格的進一步下降，對12個月後銷售量的預期自5月以來首次轉為積極。

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英國皇家特許測量師學會（RICS）高級經濟學家帕森斯（Tarrant Parsons）表示，低迷的買家活動反映出較高的抵押貸款成本可能仍是許多家庭面臨的挑戰。

帕森斯說：「盡管幾周前暫停收緊貨幣政策的決定給市場帶來了一絲寬慰，但現在利率很可能將長期按兵不動。」，又認為近期的趨勢似乎不會有太大的變化。儘管如此，未來的前景還是略有改善。

住房市場的疲軟狀況已經對建材供應商珀金斯（Travis Perkins）（TPK）等公司造成了傷害，該公司周三（11日）將其年度利潤預期下調了多達27%。與此相反，房地產租賃市場卻熱火朝天，RICS的需求餘額為+43，而掛牌量則為-24，反映出可用房產的缺乏。受訪者預測，未來12個月的租金價格將成長近5%。

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記者：張瑋婷