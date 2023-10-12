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【2023稅貸戰】稅貸息最低1.65厘 中資行豪賞18800元

Hot Talk 16:15 2023/10/12

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3間金融機構巳搶閘推個人稅貸優惠

稅貸戰開始升溫，再有銀行加入戰團，信銀國際新推名為「Smart Plus」稅季貸款，以貸款額200萬元及1年還款期計，最低息1.65厘；息率較搶頭炮的中銀香港 （02388） 旗下1.78厘低。可是，在中資龍頭行借150萬元已享最平息，較信銀國際要求貸款200萬元為少。

檢視信銀國際的稅貸優惠，1.65厘已包括0.5%手續費，僅適用於「出糧Plus」客戶。至於該行18800元獎賞須經電子渠道遞交申請並符條件，當中包括至少借150萬元及攤長以60個月償還，可享14800元現金回贈，「出糧Plus」客戶額外享3000元現金回贈，另有1000元信用卡免找數簽帳額。

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綜觀今年已推個人稅務貸款的3間金融機構，加幅最多是大眾財務，10月開局推名為「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，琵者齊以借貸1萬元及還款期1年計。

其次是信銀國際，今年最低息1.65厘，較去年的1.39厘調高0.26厘。而且，借貸條款不及上年寬鬆，上年的最低息率以借150萬元及1年還款期計，今年則提高至200萬元。

中銀香港連續第2年搶頭啖湯，9月26日率先推出分期「易達錢」稅季貸款 ，最低息1.78厘，以貸款額150萬元及還款期1年計，較去年的1.68厘，只加價0.1厘。

儲局已加11次息 稅貸息加幅仍克制

然而，相比聯儲局自去年3月至今年7月已加了11次息，累加5.25厘；而本港最優惠利率（P）只加了5次，僅加0.875厘至5.875厘，反映同業稅貸息的加幅仍算克制。

稅貸為無抵押貸款，每年為業界兵家必爭的市場，尤其是公務員及教師等固定收入高端客。除了鬥平息外，各行又大打優惠着數牌，例如中銀香港由即日起至11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前成功提取貸款，即可享早鳥優惠6000元現金回贈。

今年中資發鈔行更瞄準來港的高端人才，特設貸款諮詢專屬服務，該行指為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

那邊廂，財務公司另闢戰線，大眾財務則向全新或特選客戶以5000元超市禮券作餌。至今暫以信銀國際的18800元獎賞金額總值最爽手。

盤點去年稅貸戰激鬥連場，銀行既鬥低稅貸息，又各出奇招搶客，花旗向合資格客戶豪賞1萬元現金券；AEON信貸財務則以1萬元信用卡現金回贈作餌；大眾財務本來餽贈1萬元超市禮券，可惜其後縮至5000元；素來噱頭多多的大新 （02356） ，上年乘疫後報復式旅遊大爆發，送4張來回日本經濟客位機票；上商則貫徹以信用卡交稅搞大抽獎，每繳1萬元即可參加，頭獎是8888元免找數簽帳。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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