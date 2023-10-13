【劉‧住保鮮期@iM網欄】外柔內剛時代女性 瑪姬給自己《重頭感覺》

時下年青人喜歡當斜槓族（slasher)，其實這不是近年的新玩意。筆者有一位成功的斜槓族好友，她擁有香港大學應用語言學碩士學位、精通兩文三語，談吐得體、能彈擅唱。擁有優良的語文能力、標緻的外貌與發自內心誠懇待人的態度，讓她跨越多個領域成為電視節目主持、司儀、DJ、歌唱比賽評判及歌手。（圖一至圖二）

筆者於傳媒朋友飯局中認識瑪姬，她總是給人非常親切的感覺，朋友間的無償合作，她也樂於協助，沒有包袱亦不計較。可能這就是《吸引力法則》，正能量和同類磁場，互相吸引，好事好運就會發生。在她即將任性地實現一個大冒險之旅中，所有好朋友和她曾經提供司儀服務的機構都一呼百應，有曾合作過的公司主動提出贊助、有朋友認購門票、提供台前宣傳或幕後支援協助等，齊齊陪她瘋狂地創造人生豐盛的一章。

究竟這個大冒險是什麼？話說瑪姬去年擔任《聲夢傳奇2》的評判，看見年青學員們懷着一腔熱誠，一團火，奮勇追夢，因而備受打動。及後眼見年過七旬的吳大強哥哥，亦在《中年好聲音》中獲得肯定。她覺得現在大環境已有合適的氛圍，她也不應再停留在舒適圈，要為自己勇敢地任性一次。於是找來識於微時的著名音樂人Cousin Fung為她作曲監製、T-Rexx填詞與黃兆銘編曲，度身訂造她的第二首廣東單曲《重頭感覺》，歌詞細膩動人道盡她所感所遇。她跟筆者說：「當T-Rexx第一次俾我睇呢份歌詞嘅時候，好驚訝亦好震撼！竟然因呢個項目至認識嘅陌生人，能夠係一晚嘅電話訪談之後，將我嘅心路歷程刻劃得咁細緻！Oh, that’s really me! 」筆者亦相信如果堅強獨立的女性，看到這份歌詞亦會甚有共鳴，「自帶光芒 沒有遮擋 給我綻放 就拾回期望 重現自我 對得起最初」。（圖三至四)

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就是這首稱心滿意的《重頭感覺》，讓瑪姬自資拍攝MV，再心無旁鶩大膽投放七位數字，為自己舉辦一場1,500人的演唱會。沒有唱片公司作後盾，以獨立歌手身份作如此大冒險的決定，確實令所有朋友嘩然。筆者曾好奇地問瑪姬：「唔好玩啦，背後金主係邊個？」她理直氣壯的跟我說：「我係將我多年嚟做司儀同其他工作嘅積蓄，攞出嚟為自己圓夢；我知我係任性，但我對得起自己。」那麼任性還任性，演唱會又有什麼吸引之處呢？原來瑪姬已積極備戰，在演唱會上會以鋼琴自彈自唱，演繹陳百強、黃家駒、張國榮、梅艷芳和李玟的首本名曲，實行以金曲medley 向五位香港樂壇巨星致敬。至於因近期AI尹光再度爆紅的本尊，將與瑪姬即場鬥唱鬥Rap。此外，她還首度與曾獲香港電影金像獎提名的搞笑女配角合作跳唱，娛樂性十足。（圖五）

香港職場上有很多高收入的女性，有人喜歡賺錢花費巨額為自己買名貴珠寶、首飾和手袋。瑪姬卻選擇投資在夢想，實行無悔今生。筆者非常期待在12月9日晚上，麥花臣球場舉辦的《瑪姬Middle Giggle 》演唱會，順利成功！希望讀者也會捧場，支持這位勇敢的時代女性！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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