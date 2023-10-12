日本央行成員野口暗示須保留寬鬆貨幣政策 為永續通脹鋪路

日本央行董事會成員野口旭周四（12日）表示，日本必須專注於改善薪資成長，為永續通脹鋪路，暗示日本央行目前必須保留寬鬆貨幣政策。野口以通貨再膨脹主義觀點而聞名，他是在東京北部的新潟對商界領袖發表講話時說這番話的，他稱今年早些時候達成的超過3%的工資漲幅（30年來最高）是 「重要的」。

他認為現在最大的焦點是，從現在起這種（薪資成長）勢頭是否也能維持下去，稱：「日本央行目前的任務是透過耐心的貨幣寬鬆政策來實現這一目標。」分析師稱，他的評論既不鴿派也不鷹派。

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SMBC 日興證券公司首席市場經濟學家 Yoshimasa Maruyama覺得野口遵循了董事會成員的共識，指「他對薪資成長的強調很可能意味著日本央行將保持寬鬆政策，直到明年3月勞資談判後薪資上漲堅定到位。」

自資產泡沫破裂以來，日本的工資趨勢在過去三十年中基本持平，全球金融市場密切關注日本央行的工資趨勢，因為日本央行一直強調，可持續的工資增長是取消大規模貨幣刺激政策的 先決條件。

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野口說，家庭通脹預期正在穩定上升，但如果薪資成長落後於物價上漲，消費者將別無選擇，只能減少支出。隨著高額進口費用的影響逐漸減弱，消費者通脹將在本財年下半年放緩。

根據殖利率曲線控制（YCC）政策，日本央行將短期利率目標設定為-0.1%，並將10年期債券殖利率上限設定為0%左右，以刺激經濟成長和通脹。

隨著通脹率連續一年多超過目標，市場紛紛猜測日本央行可能會調整殖利率曲線控制（YCC）政策，在此之前，日本央行擴大了圍繞10 年期公債殖利率目標設定的補貼範圍， 最近一次是在7 月。

野口在 6 月的上一次演講中表示，他認為暫時沒有必要對 YCC 進行操作性調整，並表示殖利率曲線的形狀沒有明顯扭曲。日本央行下一次政策會議將於 10 月 30-31 日召開，屆時將發布新的季度經濟成長和通脹預測。

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責任編輯：張瑋婷