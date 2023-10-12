【港元定存】綠債退款優惠倒數 9個月港元定存享4.8厘

▲ 本周的主戰場是齊搶逾百億元綠債退款

港元1個月拆息轉跌，報4.92厘，今天（10月12日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括南商提高3個月年息0.3厘，新息率至4.6厘，但須特選客戶；建行亞洲周初減完今日又加，剛上調3個月年息0.1厘至4.85厘。

渣打陳正犖：美滙指數或下試104.7支持

聯儲局官員頻放鴿，累美滙指數在中東亂局下仍失守106。渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖指，美滙指數下跌，聯儲局在今年餘下會議暫停加息的預期升溫，美債收益率回落。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，目前政策已經有足夠限制，暗示沒必要進一步加息。陳正犖預期，美滙指數失守105.88的支持位，近期可能整固，或下試104.7的支持位。

此外，本周的主戰場落在綠債 （04273） 逾百億元向隅退款，本周二（10日）開始解凍，至少6行搶供，3間港銀提供4.8厘或以上定存息，跑贏綠債4.75厘包底息。

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除上述圖示的綠債退款優惠外，中銀香港提供定存、投資及保險產品優惠，詳情可向分行查詢。

雖然綠債退款以東亞的4.88厘最高息，險勝華僑銀行的4.8厘，但後者以800萬元為封頂額計，全期賺息逾28萬元，惟須注意華僑的優惠倒數，至本周六（14日）。

可是，大新因不設存款上限，要是大戶斥3000萬元開立3個月享4.4厘，穩袋33萬元，故此膺綠債賺息王。

然而，提醒追息族有兩大注意：

（1）登「6」客忌鎖資太長：對於手頭欠鬆動人士，若明年又進入60歲，宜預留銀彈申請專供老友記認購的銀債，畢竟銀債今年的保證年回報已加至5厘，較上述綠債特惠息高。此外，該等人士可開立半年或以下較短存，以便預留注碼將來抽「長者iBond」，博賺更多。

（2）5厘息選擇多：眼下市面不少特惠息毋須銀債退款，年息也有5厘或以上，例如恒生7天享10.9厘，天星（AirStar Bank）迎新賞7天享10.5厘，滙豐旗下「交易薈」買股票再做定存1個月迎新賞10厘，眾安（ZA Bank）獎推薦人1個月也有10厘；中銀香港及渣打香港7天齊享10厘，匯立（WeLab Bank）買基金做定存1個月有8厘，集友7天享8厘，花旗3個月5厘等。

盡管以上超高息多屬7天超短存等附帶條件，惟以港股近日轉升，恒指重上萬八點，短存的好處是方便閒資靈活調動。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪