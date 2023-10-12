【大行報告】大摩：料內地網路遊戲營收下半年加快成長 行業首選網易

摩根士丹利引用伽馬數據（CNG）指出，8月內地網路遊戲收入兩年年均複合成長率維持穩定於7%，較7月增加8%，並較第二季成長2%及第一季跌6%有所改善，主要受手遊收入推動。該行將今年內地網路遊戲營收成長預測由按年上升10%上調至15%，當中營收預測按年增20%，並預期下半年成長加快，業界首選為網易（09999）。

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該行預計，網易下半年手遊收入按年增加40%，主要受惠於《逆水寒》、《巔峰時速》及《DunkCityDynasty》。公司旗下《蛋仔派對》於8月23日的月活躍用戶（MAU）達1億，而自《永劫無間》於7月13日改為免費遊戲後，日活躍用戶（DAU）倍增。

此外，公司擬於2023年底推出國際版的《蛋仔派對》及《巔峰時速》。基於網易旗下《燕雲十六聲》、《永劫無間》手游及《代號：無限大》，該行將公司明年遊戲營收成長預測上調至15%。

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至於騰訊（00700）方面，該行料公司下半年國內遊戲收入年增6%，主要受惠於《王者榮耀》國際版的推動，因在黃金周及亞運期間推出更多促銷和內容更新。至於《冒險島：楓之傳說》的動能仍強勁，《元夢之星》亦於9月28日啟動Beta測試。該行預計在微信及QQ生態系支援下，騰訊的DAU將快速成長。

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記者：鄭昊彤