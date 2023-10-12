【盈喜股】料今年首九個月至少多賺1.2倍 海信家電股價漲12.7%

海信家電（00921）日前發盈喜，預計公司今年9月止首九個月歸屬股東淨利潤介乎23.57至24.66億元人民幣，按年增長120%至131%。消息大幅提振其股價表現，海信家電周四（12日）於20.4元高開後，幾乎全日維持升勢，以全日兼一個月最高位21.5元收市，大漲12.7%。

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就盈喜表現，海信家電表示主要因公司堅持長期能力建設，持續深化各項變革工作，實現規模、利潤、資金 等經營質量的全面提升。

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有大行亦就海信表現上調其目標價。中金表示，海信家電白電業務盈利持續改善，海外業務明顯好轉，分別上調今明兩年盈利預測16%至 28.77億元和31.65億元人民幣。不過考慮近期板塊估值整體偏弱，僅小幅上調A股和H股目標價各3%及7%，各至31.8元人民幣和26.8港元，均維持「跑贏行業」評級。

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記者：鄭昊彤