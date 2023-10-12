  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜股】料今年首九個月至少多賺1.2倍 海信家電股價漲12.7%

股樓投資 16:22 2023/10/12

分享：

分享：

海信家電（00921）日前發盈喜，預計公司今年9月止首九個月歸屬股東淨利潤介乎23.57至24.66億元人民幣，按年增長120%至131%。消息大幅提振其股價表現，海信家電周四（12日）於20.4元高開後，幾乎全日維持升勢，以全日兼一個月最高位21.5元收市，大漲12.7%。

 

 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

就盈喜表現，海信家電表示主要因公司堅持長期能力建設，持續深化各項變革工作，實現規模、利潤、資金 等經營質量的全面提升。

 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

有大行亦就海信表現上調其目標價。中金表示，海信家電白電業務盈利持續改善，海外業務明顯好轉，分別上調今明兩年盈利預測16%至 28.77億元和31.65億元人民幣。不過考慮近期板塊估值整體偏弱，僅小幅上調A股和H股目標價各3%及7%，各至31.8元人民幣和26.8港元，均維持「跑贏行業」評級。

 

 

 

 

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
盈喜 家電股 海信家電（00921） 個股分析 大行報告 經濟 目標價 港股

上一篇文章

【收購合併】中海物業9.5億收購同系監理業務 股價全日逆市跌近15%

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】音樂界的盛事 第九屆長江鋼琴音樂節
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款