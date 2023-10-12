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投資者應否相信AI熱潮？

股市 15:23 2023/10/12

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人工智能（AI）今年成為投資熱潮。而事實上，AI已存在於我們的生活好一段時間。任何人使用社交媒體程式或在網上購物，都不難發現他為們度身訂造的廣告。以我為例，Siri常常會在晚上向我推廣Spotify，因為它知道我喜歡在晚飯時聽音樂。這些工作都是由AI驅動，而這種創新為領先的大型科技公司帶來動力，支持其股價。

AI發展仍未見盡頭，尤其是生成式AI。人類不斷開發技術提高工作效率，包括車輪、鐵製工具、紡紗機、電力、電話及過去半世紀的數碼化。這些發展均有助減輕體力勞動負擔、改善溝通促進商業發展，並讓複雜的生產技術自動化。

AI利用機器學習和大型語言模型，把相關科技提升至全新水平。核心價值在於有能力動用龐大數據，產生遠超大多數人能力的成果。這些成果可能是自動駕駛汽車 ─ 將天氣和交通狀況納入運算，讓旅程更安全及有效率。此外，也可以是有能力識別大量病人資料庫的模型，從而找出初期健康問題。可見AI的應用似乎無遠弗屆。

生產力因素

經濟師認為，AI就像過去其他科技革命一樣，可以提高生產力，令眾多目前由人類職業執行的工作自動化。這不但可令執行工作更迅速及便宜，亦能騰出人手，把更多時間花費在高生產力活動。生產力提高代表著經濟增長和生活水平提升，有利改善一系列行業的活動回報。AI比人類更迅速有效地完成工作，一些職位將會因而流失，且大有可能由生產力和薪資更高的新職位取而代之。

整個AI價值鏈的投資機會明確，如半導體生產商、硬件製造商及網絡安全服務供應商。相關價值創造已見成果。為運行AI應用程式，越來越多企業將加入行列，使高性能晶片、伺服器、網絡方案和雲端運算能力的需求日益增長。

市場擴展

科技無處不在。環觀日常生活，電子商務客製化金融服務，及透過串流媒體服務的定制娛樂模式，已成為我們作為消費者受惠於AI的常見方式。在其他方面，AI有助醫療科學和藥物開發進步，亦有利提高農作物產量，及管理水資源效率。在應付氣候改變和生物多樣性流失上，我們已採用重要科技，而AI將會在此發揮重要作用。政府採納由AI帶來的機會，將有利為偏遠或弱勢社群提供公共服務。

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撰文 : Chris Iggo 安盛投資管理核心部投資總監

欄名 : 投資洞見

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