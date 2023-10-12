  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收購合併】中海物業9.5億收購同系監理業務 股價全日逆市跌近15%

股樓投資 16:32 2023/10/12

分享：

分享：

中海物業（02669）公布，斥資9.5億元，向同系公司中國建築興業（00830）收購旗下通信工程諮詢服務及工程監理及諮詢服務，將以集團的內部資源及可動用銀行融資支付。

消息公布後，中海物業周四（12日）股價大跌%，收報元，成交額億元。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

據公告披露，評估於往績記錄期間（由2021年1月1日至2023年8月31日），目標集團擁有人應佔年化平均溢利約為5,417萬港元，收購價往績市盈率約為17.5倍。

中海物業將收購中海通信及中海監理。中海通信主要於中國從事提供通信工程諮詢服務；中國監理為中國政府主管機關認定的高新技術企業，主要於中國從事提供工程監理及施工諮詢服務。

中海物業表示，由於收購目標的監理及技術顧問業務可與集團的全程物業諮詢管理服務相輔相成及融合，從而鞏固集團的主營業務，故預期建議收購事項可帶來協同效益；中海監理取得中國住房和城鄉建設部頒發的工程監理綜合資質（為中國內地 提供監理服務的最高標準之一），證明目標集團在提供監理服務方面擁有良好往績；目標公司現時管理約128個傳統監理、項目管理及全程顧問合約組合，預期可帶來穩定收入。

同場加映：【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

點擊圖片放大
+7
+6

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
市盈率 中海物業（02669） 中國建築興業（00830） 中國住房和城鄉建設部 股票 中國 港股

上一篇文章

【網上熱議】30歲中找2萬中人工合理嗎？最新定律：收入是你年齡的1倍？

下一篇文章

【盈喜股】料今年首九個月至少多賺1.2倍 海信家電股價漲12.7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款