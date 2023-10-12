【收購合併】中海物業9.5億收購同系監理業務 股價全日逆市跌近15%

中海物業（02669）公布，斥資9.5億元，向同系公司中國建築興業（00830）收購旗下通信工程諮詢服務及工程監理及諮詢服務，將以集團的內部資源及可動用銀行融資支付。

消息公布後，中海物業周四（12日）股價大跌%，收報元，成交額億元。

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據公告披露，評估於往績記錄期間（由2021年1月1日至2023年8月31日），目標集團擁有人應佔年化平均溢利約為5,417萬港元，收購價往績市盈率約為17.5倍。

中海物業將收購中海通信及中海監理。中海通信主要於中國從事提供通信工程諮詢服務；中國監理為中國政府主管機關認定的高新技術企業，主要於中國從事提供工程監理及施工諮詢服務。

中海物業表示，由於收購目標的監理及技術顧問業務可與集團的全程物業諮詢管理服務相輔相成及融合，從而鞏固集團的主營業務，故預期建議收購事項可帶來協同效益；中海監理取得中國住房和城鄉建設部頒發的工程監理綜合資質（為中國內地 提供監理服務的最高標準之一），證明目標集團在提供監理服務方面擁有良好往績；目標公司現時管理約128個傳統監理、項目管理及全程顧問合約組合，預期可帶來穩定收入。

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記者：李兆明