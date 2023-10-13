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【UNIQLO母企】迅銷復牌彈8%、全年股息增40%明年料再加1成　連續3年盈利創新高、海外UNIQLO收益首佔逾半

股市 11:10 2023/10/13

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【UNIQLO母企】迅銷全財年多賺8%、連續3年刷新紀錄　海外UNIQLO收益首佔全年業績逾半

日本服裝品牌UNIQLO母企迅銷 （06288） 昨午停牌並公布至2023年8月底財年業績，迅銷全財年盈利按年增8.4%至2,692億日圓（折合約155億港元），連續3個財年創下歷史最高業績紀錄。年內，迅銷綜合收益總額按年增20.2%至27,665億日圓，海外UNIQLO分部收益首次在全年度佔比逾50%，經營溢利佔比更達到60%，迅銷歸功於歐美、東南亞進入增長階段，大中華市場業績回升。

迅銷公布末期息派165日圓，高於7月預測的155日圓，全年派290日圓，以每1股等如100份HDR（香港預託證券）計，本港HDR每份派息1.65日圓。由於年內股份已實行1拆3，故股息以分拆後列示，對上年度股息相當於拆細後的206.67日圓，故全年派息增長40.3%。

迅銷同時預告，2024財年全年股息目標為330日圓，即按年再增13.7%。

迅銷今日復牌，香港預託證券彈升8%，但即市成交僅24萬港元。日本正股方面，迅銷（日：9983）最新升5.6%，報35,640日圓。

利息上升、日圓貶值都對迅銷業績有利，年內集團融資收入及成本項目錄得568億日圓的收入，包括利息錄得淨增長315億日圓，外幣計值的金融資產帳面值換算為日圓帶來匯兌淨收益253億日圓。

迅銷同時公布2024年財年指引

至8月底2023財年表現
（日圓）		按年變幅2024年財年指引
（日圓）		相當於按年變幅
收益27,665億+20.7%30,500億+10.2%
經營溢利3,811億+28.2%4,500億+18.1%
母公司擁有人應佔溢利2,962億+8.4%3,100億+4.7%
每股基本溢利966.09+8.3%1,010.99+4.6%
每股股息290+40.3%330+13.7%

迅銷：未來開發不再以日本市場為中心 柳井正盛讚新社長塚越大介「行動、決策迅速」，可見【下一頁】

迅銷：大中華UNIQLO下半年度業績回升超預期

迅銷表示，上財年日本UNIQLO收益總額為8,904億日圓，較前一年度增長9.9%；而經營溢利總額為1,178億日圓，按年增長9.2%；同店銷售淨額全年度按年增長7.6%。財年上半年度因氣溫走低，HEATTECH保暖內衣系列等冬裝商品銷情強勁，下半年AIRism系列內衣、AirSense外套、打摺長褲都有不錯表現。

海外UNIQLO財年收益總額為14,371億日圓，按年增長28.5%；經營溢利總額為2,269億日圓，按年增長43.3%，業績表現創歷史新高紀錄。

迅銷指出，大中華地區收益按年增15%，經營溢利增25%，形容下半年度業績回升超越預期。

在門店總數方面，迅銷預計截至2024年8月底時，日本UNIQLO事業分部的門店數將為800間（含僱員特許經營店）、海外 UNIQLO事業分部的門店數將達到1,744間、GU事業分部的門店數將達到480間、全球品牌事業分部的門店數將 達到636間，總計集團旗下各品牌門店總數將達到3,660間。

ET財智Talk
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記者：麥德銘

港股 業績公布 股票 日本 FAST RETAIL－DRS（06288） UNIQLO
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