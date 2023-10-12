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美國債息持續回吐　中國延續股匯支持

宏觀解讀 15:05 2023/10/12

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聯儲局官員持續發放鴿派言論，官員表示利率水平已經接近或處於頂端，央行可以採取按兵不動的策略，暗示聯儲局無意進一步加息。上月聯儲局會議紀錄顯示，全部委員同意再度加息需要謹慎行事。筆者認為，現時聯儲局進一步加息的門檻越來越高，除非通脹掉頭回升，否則聯儲局將暫停加息，並維持高息一段更長時間。年底前再加息預期回落，10年期美國債息或在4.5%附近上下波動。

人民幣方面，人行繼續出手穩定人民幣中間價，事實上，從上月15日起，人民幣中間價一直處於7.17至7.18區間窄幅上落，顯示維持匯市穩定仍然是當務之急。與此同時，「國家隊」匯金公司亦出手在市場買入國有銀行的股票，為2015年8月入市以來首次。儘管本輪金額遠低於上一次行動，有較舉動仍然利好市場情緒，加上匯金表明會在未來6個月不斷增持，中期而言有助修復股市信心。相對於股市表現，筆者更為關注資金流出情況，假如「國家隊」出手能減低資金流出壓力，舒緩外資對中國市場的悲觀預期，將為人民幣匯價帶來支持。

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【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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