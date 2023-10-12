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【以巴戰爭】哈佛生撤回撐巴聯署 大企業曾揚言拒聘

環球政治 15:05 2023/10/12

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美國哈佛大學（Harvard University）34個組織成員，本周發聯署信表態支持巴勒斯坦，有對冲基金經理揚言多間大企業會拒聘涉事學生。部分學生組織已撤回聯署，並就事件道歉。

【以巴戰爭】美埃與以國商議 加沙設人道走廊疏散平民 【下一頁】

聯署信聲稱哈馬斯的襲擊非憑空發生，批評以色列政府強迫巴勒斯坦人生活在露天監獄中20多年，認為以色列政權需就所有正發生的暴力行為負全部責任。

對冲基金經理、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman周二（10日）於社交平台發文，呼籲哈佛公開發聯署信的成員名單，指他與不少企業高層都不希望聘用這批學生。

其後連鎖品牌沙律店Sweetgreen行政總裁紐曼（Jonathan Newman）及醫療服務公司 EasyHealth行政總裁杜埃爾（David Duel），均表明不會聘請有份聯署的學生。

【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭 【下一頁】

最初有34個學生組織參與聯署，其中4個已撤回，而其他團體的董事會成員也辭職割席。

有法學院學生米卡埃良（Danielle Mikaelian）宣稱所屬團體欠正式流程，她在聯署前甚至沒有看到聲明內容。聲明不反應其價值觀，她對聯署造成的痛苦深感抱歉。

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責任編輯：鄭錦玲

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