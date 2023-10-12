【Google手機】Pixel 8相機功能削減　不再支援全景拍攝

Google推出全景拍攝接近十年，功能在2012年推出的Nexus 4手機初次亮相，直到Pixel系列仍有保留功能。惟在Google最新型號手機Pixel 8系列上，全景拍攝將成歷史。

全景拍攝功能為透過捕捉多張影像，並將其拼合在一起，組成360度的全景照片。而Google向外媒Android Authority證實，在Pixel 8系列上的相機9.1版本，不再設有全景拍攝拍攝功能，Google對此亦沒有提供仼何原因。但由於9.1版本仍未推至較舊的手機型號，故Pixel 7或Pixel Fold用户仍能在9.0版本上使用該功能。

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Android Authority認為，全景拍攝需要龐大的影像數據，導致成品效果不太完美，經常出現囂重的拼接及曝光問題。加上，功能的實用實不高，僅限於用作地圖，如在Google Map中查看環境，所以Google放棄此功能亦不是令人驚訝的舉動。

責任編輯：歐朗欣

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