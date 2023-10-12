【以巴戰爭】以巴衝突假資訊湧現　歐盟急請Meta、X刪非法內容

以色列於上周六宣布進入戰爭狀態，以色列與巴勒斯坦的戰況被各國傳媒大肆報道，在眾多的社交媒體中，亦流傳了不少與空襲、屠殺、綁架相關的資訊。對此，歐盟本周起已相繼促請各大社交媒體刪除平台上的非法內容。

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綜合外媒報道，由於以巴衝突在過去一周愈演愈烈，社交媒體上的與衝突相關的假資訊和非法內容激增，包括經篡改的圖像、標上錯誤標籤的影片，及暴力圖片。歐盟工業負責人Thierry Breton於周二（10日）表示，有跡象表明X（前稱Twitter）已被用來在歐盟傳播非法內容和虛假資訊，故要求Elon Musk刪除相關內容。

此外，Breton還要求X在24小時內報告該企所採取、用於阻止其平台出現有害內容的危機措施。而Meta行政總裁Mark Zuckerberg亦於翌日，即11日，收到同樣由Breton發出的相同請求。

散播哈馬斯相關內容屬違法

根據歐盟《數碼服務法案》（DSA），包括X、Facebook在內的大型綫上平台需阻止有害資訊在其平台上散播，並採取措施應對公共安全和公民話語的風險。歐盟執行機構歐盟委員會發言人已表明，與哈馬斯有關的內容屬於恐怖分子內容，傳播相關內容亦屬非法。社交媒體需根據DSA及「在綫恐怖分子內容」（TCO）法規，將該些內容刪除。

該發言人又指：「歐盟委員會將全面應用DSA，並監督TCO的全面實施。另敦促在綫平台完全遵守歐盟規則。」否則，違規企業將面臨高達其全球營業額6%的罰款，重犯者甚至可被禁止在歐洲開展業務。

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責任編輯：殷凱怡

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