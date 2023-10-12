【大行點睇】時富：保利物業過去7年盈利增長強 予目標價51元 潛在升幅6成

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，保利物業（06049）過去7年盈利增長出色，負債率為同業最低，給予目標價51元，較現價有60%上升空間，宜作長綫投資。

他指出，保利物業在過去8年的收入增長超過4倍、淨利潤增長超過6.4倍、稅息折攤前利潤（EBITDA）增長超過7倍，反映公司商業拓展力強，盈利能力出色。總資產負債率由2020年的80%，降至2022年的40%，為行内最低，反映公司償債壓力大大減少，控制債務能力優秀。

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雖然近年内房危機使物管行業受牽連，但保利勝在背靠優質央企，有助業務保持穩健高速成長。另外，保利早前採納限制性股票激勵計劃，利用股權獎勵優秀員工，以保持優質服務水準，有利於長遠發展。

基於保利背靠央企、業績持續增長、增值服務效率高、擁有多樣化房產類型，加上股權激勵發行後管理層更積極進行併購等條件下，用折扣現金流（DCF）模型估值，加權成本值（WACC）為13.4%，給予目標價51元，宜作長綫投資。

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記者：李兆明