【禁跨境炒股】中國據報明確禁內地投資者本土開立離岸交易帳戶

▲ 【禁跨境炒股】中國據報明確禁內地投資者本土開立離岸投資帳戶

路透社引述4名匿名消息人士，中國首次發出通知明確要求境內券商和它們的海外分支，不可接納內地投資者新開離岸交易帳戶，而既有內地投資者帳戶的新投資也需嚴格監控，以防止投資者繞過中國外匯監管規則，作為限制資本外流、支持人民幣承壓的力度。

相對於經滬港通、深港通等正式渠道跨境買賣，內地投資者的資金會作「閉環管理」，即賣出證券時資金會回流境內。若以離岸投資帳戶在境外投資，當局較難管理投資者將資金轉成人民幣以外貨幣。

中資互聯網機構富途（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）早前因涉嫌跨境展業而被內地當局高調執法，並在今年5月正式把應用程式從內地應用商店下架。

路透：內地券商需於10月底下架招客app或網站

路透社報道指，中證監上海監管局9月281發出通知，要求券商停止向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，雖然新指令未有明確指明執行日期，但消息人士指，監管機構的意思即是立即生效，而券商需要10月底將招攬內地客戶的應用程式或網站下架。

報道預計，中信證券、中金和海通證券會是最受新規例影響的券商，因其香港分支其中一項主要業務來源就是離岸交易。

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編輯：麥德銘